تسجيل
09:58 12 أبريل/ نيسان 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    محمد علي الحوثي

    "أنصار الله" ترد على ابن سلمان بشأن الاجتياح البري لصنعاء

    © AP Photo/ Hani Mohammed
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 50

    ردت جماعة "أنصار الله" على تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي أكد فيها أن "القوات الشرعية اليمنية وقوات التحالف تبعد ما يقل عن 20 كلم عن العاصمة صنعاء، وتستطيع أن تجتاحها بريا غدا، وهذا سيوقع الكثير من الضحايا المدنيين ولكن سيتم تسوية الصراع في أسبوع".

    محمد بن سلمان أثناء زيارته إلى فرنسا
    © AP Photo/ Christophe Ena
    بعد ختام زيارته لفرنسا... تصريحات مفاجئة لولي العهد السعودي بشأن حرب اليمن
    وقال رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي، في تغريدة على حساب منسوب له عبر "تويتر"، إن "تصريحات ابن سلمان تدلل على أنهم لايوافونه بالتواجد الحقيقي لمرتزقته، وهذا يدل على انقطاع بين الميدان ومركز العمليات لذلك ننصح بالإطلاع على المسافة من خلال خرائط غوغل حتى لا يخدع مرة أخرى فما يفصل صنعاء عن مرتزقته، جبال من الرجال من أبناء اليمن تقف مع جبال الشجاعة والإباء من قبائل الطوق".

    وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد حرص المملكة على أرواح المدنيين في اليمن، موجها إجابة مفاجئة ردا عن سؤال بخصوص وقوع جرائم حرب في اليمن. وقال، خلال مؤتمر صحفي بقصر الإليزيه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "باستطاعة قوات الشرعية اليمنية وقوات التحالف اجتياح صنعاء بريا غدا، وتسوية الصراع في أسبوع واحد، ولكن حقنا لدماء المدنيين لم يتم ذلك"، وذلك وفقاً لصحيفة "سبق" السعودية.

    وبالنسبة للصواريخ اليمنية التي أطلقت على السعودية أمس، قال الحوثي، في تغريدة ثانية: "العملية الواسعة اليوم للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير،عملية الوفاء بوعد القائد حفظه الله، لردع العدوان جراء ارتكابه لجرائم الحرب واستمرار الحصار والحظر وممارساته الإجرامية بحق الأسرى، ومواجهة نهج وعقلية العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه العسكرية ضد اليمن مستمرة، حتى النصر ان شاء الله."

    وقالت جماعة "أنصار الله"، أمس الأربعاء، إن "القوة الصاروخية قصفت وزارة الدفاع السعودية وأهدافا أخرى في الرياض بصواريخ "بركان2 إتش"، كما أعلن سلاح الجو التابع للجماعة تنفيذ ضربات جوية، على مطار أبها بعسير وشركة أرامكو في جيزان، جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

    انظر أيضا:

    "أنصار الله" ترد على ابن سلمان بشأن إنهاء الحرب في اليمن
    خطة في اليمن...تفاصيل "لقاء الفجر" بحضور محمد بن سلمان
    مستشار محمد بن سلمان: ثلاثة محاور لمواجهة النزاع في اليمن (فيديو)
    كواليس "اليوم الأخير"... محمد بن سلمان يواجه "ضغوط اليمن" بكسب معركة "الفريق"
    البيت الأبيض: ترامب وابن سلمان ناقشا قضية اليمن و"التهديد الإيراني والحوثي"
    الكلمات الدلالية:
    أنصار الله تطلق صاروخ بالستي, صاروخ بالستي يمني على الرياض, حوار الأمير محمد بن سلمان, عملية برية, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, الأزمة اليمنية, زيارة محمد بن سلمان إلى فرنسا, الحدود اليمنية السعودية, الجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله, التحالف العربي بقيادة السعودية, التحالف العربي في اليمن, الديوان الملكي السعودي, أنصار الله, محمد بن سلمان, محمد علي الحوثي, السعودية, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    مشاهد خلابة لبحيرة بايكال المتجمدة
    بايكال... مملكة ذات سحر جليدي
    خيار صعب: الاستماع للقصص أم إجراء تحقيق مهني
    خيار صعب: الاستماع للقصص أم إجراء تحقيق مهني
    خط أنابيب الغاز التيار التركي
    خط أنابيب الغاز "التيار التركي": حقائق وأرقام
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك