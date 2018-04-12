"أنصار الله" ترد على ابن سلمان بشأن الاجتياح البري لصنعاء

ردت جماعة "أنصار الله" على تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي أكد فيها أن "القوات الشرعية اليمنية وقوات التحالف تبعد ما يقل عن 20 كلم عن العاصمة صنعاء، وتستطيع أن تجتاحها بريا غدا، وهذا سيوقع الكثير من الضحايا المدنيين ولكن سيتم تسوية الصراع في أسبوع".

© AP Photo/ Christophe Ena بعد ختام زيارته لفرنسا... تصريحات مفاجئة لولي العهد السعودي بشأن حرب اليمن

تصريحات ابن سلمان تدلل على انهم لايوافونه بالتواجد الحقيقي لمرتزقته وهذا يدل على انقطاع بين الميدان ومركز العمليات لذلك ننصح بالاطلاع على المسافة من خلال خرائط قوقل حتى لايخدع مرة أخرى فما يفصل صنعاء عن مرتزقته،جبال من الرجال من ابناءاليمن تقف مع جبال الشجاعةوالإباءمن قبائل الطوق — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) ١١ أبريل، ٢٠١٨

وقال رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي، في تغريدة على حساب منسوب له عبر "تويتر"، إن "تصريحات ابن سلمان تدلل على أنهم لايوافونه بالتواجد الحقيقي لمرتزقته، وهذا يدل على انقطاع بين الميدان ومركز العمليات لذلك ننصح بالإطلاع على المسافة من خلال خرائط غوغل حتى لا يخدع مرة أخرى فما يفصل صنعاء عن مرتزقته، جبال من الرجال من أبناء اليمن تقف مع جبال الشجاعة والإباء من قبائل الطوق".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أكد حرص المملكة على أرواح المدنيين في اليمن، موجها إجابة مفاجئة ردا عن سؤال بخصوص وقوع جرائم حرب في اليمن. وقال، خلال مؤتمر صحفي بقصر الإليزيه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "باستطاعة قوات الشرعية اليمنية وقوات التحالف اجتياح صنعاء بريا غدا، وتسوية الصراع في أسبوع واحد، ولكن حقنا لدماء المدنيين لم يتم ذلك"، وذلك وفقاً لصحيفة "سبق" السعودية.

وبالنسبة للصواريخ اليمنية التي أطلقت على السعودية أمس، قال الحوثي، في تغريدة ثانية: "العملية الواسعة اليوم للقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير،عملية الوفاء بوعد القائد حفظه الله، لردع العدوان جراء ارتكابه لجرائم الحرب واستمرار الحصار والحظر وممارساته الإجرامية بحق الأسرى، ومواجهة نهج وعقلية العدوان الأمريكي السعودي وحلفائه العسكرية ضد اليمن مستمرة، حتى النصر ان شاء الله."

العملية الواسعةاليوم للقوة الصاروخيةوسلاح الجو المسير،عملية الوفاء بوعد القائد حفظه الله،لردع العدوان جراء ارتكابه لجرائم الحرب وإستمرار الحصار والحظر وممارساته الإجرامية بحق الأسرى،ومواجهة نهج وعقليةالعدوان الأمريكي السعودي وحلفائه العسكريةضد اليمن مستمرة، حتى النصر ان شاء الله. — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) ١١ أبريل، ٢٠١٨

وقالت جماعة "أنصار الله"، أمس الأربعاء، إن "القوة الصاروخية قصفت وزارة الدفاع السعودية وأهدافا أخرى في الرياض بصواريخ "بركان2 إتش"، كما أعلن سلاح الجو التابع للجماعة تنفيذ ضربات جوية، على مطار أبها بعسير وشركة أرامكو في جيزان، جنوب غربي المملكة العربية السعودية.