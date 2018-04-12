رسالة من محمد بن سلمان إلى الرئيس الجزائري

بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برسالة عاجلة اليوم الخميس 12 أبريل، إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

© AFP 2018/ FAROUK BATICHE تفاصيل جديدة...بيان البوليساريو بشأن الطائرة المنكوبة في الجزائر

أرسل ولي العهد عزاء ومواساة السعودية إلى الجزائر في ضحايا تحطم الطائرة العسكرية بالقرب من مطار "بوفاريك" العسكري، حسب صحيفة عكاظ السعودية

وأعرب ولي العهد السعودي عن بالغ تعازيه للرئيس بوتفليقة ولأسر المتوفين ولشعب الجزائر.

وتحطمت الطائرة العسكرية الجزائرية، صباح اليوم الأربعاء 11 أبريل/ نيسان، بالقرب من مطار "بوفاريك" العسكري، في مدينة البليدة.

وذكرت محطة النهار التلفزيونية الجزائرية الخاصة، نقلاً عن أرقام الدفاع المدني، سقوط 257 شخصا، من بينهم 26 من البوليساريو.