إقلاع أولى رحلات "مصر للطيران" إلى موسكو

شهد مطار القاهرة الدولي منذ دقائق إقلاع أولى رحلات "مصر للطيران" رقم MS729 المتوجهة إلى العاصمة الروسية موسكو وذلك في تمام الساعة 9:35 صباحًا بعد توقف لأكثر من عامين ونصف.

© Sputnik. Alexandr Kryajev النقل الروسية: محادثات إطلاق رحلات موسكو القاهرة مستمرة واستئنافها منتصف فبراير قائم سبوتنيك. هذا ومن المقرر أن تغادر جميع رحلات الشركة المتوجهة إلى موسكو من مبنى الركاب الجديد رقم (2) في مطار القاهرة بينما يستقبل مبنى الركاب رقم (3) في مطار القاهرة الدولي جميع رحلات "مصر للطيران" القادمة من موسكو.

جدير بالذكر أن "مصر للطيران" ستسير ثلاث رحلات أسبوعياً إلى موسكو وذلك أيام الأحد والثلاثاء والخميس على طائرات الشركة من طراز "أيرباص 320".