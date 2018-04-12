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11:24 12 أبريل/ نيسان 2018
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    عزة الدوري

    العراق يرد على خطاب عزة الدوري ويكشف حقيقة وجوده في البلاد

    © AP Photo/ JASSIM MOHAMMED
    العالم العربي
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    رد العراق على خطاب عزة الدوري، نائب الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وكشف عن حقيقة وجوده في بغداد.

    صدام حسين
    © AP Photo/ Darko Bandic
    بالفيديو... ماذا قال عزة الدوري نائب صدام حسين عن محمد بن سلمان والسيسي
    أكد عضو في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، النائب موفق الربيعي، أن "نائب رئيس النظام السابق عزة الدوري غير موجود داخل العراق، معتبراً خطابه الأخير دليل على إفلاسه"، وفقاً لموقع "السومرية نيوز".

    وقال الربيعي، إن "المجرم عزة الدوري لا يجرؤ على التواجد في بغداد، بل حتى لايجرؤ على التواجد في العراق"، مشيراً إلى أن "ما تحدث به في مقدمة خطابه الأخير لا يتعدى جزءا من سيناريوهات الكذب ومحاولات إرباك المشهد السياسي الذي تعودنا عليها من "حزب البعث" المنحل.

    وأشار إلى أن "بعض الأجهزة الاستخبارية الدولية والإقليمية من مصلحتها أن يبقى الدوري وغيره يشاغل النظام في العراق الذي تمثله الأغلبية السياسية ومن مصلحتها أن لا يستقر العراق وأن تبقى تلك الشخصيات كرقم مشوش للعملية السياسية يلعبوها كلما احتاجوا لها لتحقيق مصالحهم".

    بدوره، رد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، على خطاب الدوري، مشيرا إلى أنه سيفعل الفرقة الخاصة بعد الانتخابات لاعتقاله أو قتله. وقال الصدر، في رد له عن سؤال عن تعليقه على خطاب عزة الدوري الأخير، "إننا ننوي بعد الانتخابات أن نفعل الفرقة الخاصة للبحث عنه مرة أخرى واعتقاله أو قتله، أكرر بعد الانتخابات لكي لا تكون دعاية انتخابية بل واجب وطني مقدس"، وفقاً للسومرية.

    وخرج عزة الدوري، في كلمة مصورة وجهها إلى الشعب العراقي يوم السبت 7 أبريل/ نيسان، بمناسبة تأسيس حزب البعث، وهاجم ما أسماها "الميليشيات الإيرانية" في العراق، والقائمين على العملية السياسية في بغداد، "مهدداً بإعلان حرب اضطرارية إن لم يتم تلبية مطالبهم، وضرب مصالح عسكرية واقتصادية لدول أجنبية في بلاده".

    وبالنسبة للأزمة الخليجية، قال الدوري: "لتعلم السعودية ودول الخليج أن خسارة قطر أو عزلها هو خسارة لدول الخليج أولا، والأمة ثانياً، ولتعلم قطر أنها بخسارة دول الخليج لا تساوي شيئاً ولو وقفت معها دول العالم".

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    الكلمات الدلالية:
    العلاقات الإيرانية العراقية, الأزمة القطرية الخليجية, حزب البعث, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, الانتخابات العراقية, الأحزاب العراقية, التيار الصدري, البرلمان العراقي, الحكومة العراقية, عزة الدوري, صدام حسين, بغداد, العراق
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