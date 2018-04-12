تسجيل
13:01 12 أبريل/ نيسان 2018
مباشر
    بحث
    أسلحة روسية

    محلل سياسي يفسر الرسائل الروسية لأمريكا بشأن ضرب سوريا

    © AFP 2018/ Denis Sinyakov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    التصعيد السياسي والعسكري بين موسكو وواشنطن حول سوريا (48)
    0 30

    قال المحلل السياسي اللبناني نضال السبع، إن إعلان دونالد ترامب نيته استهداف الجيش العربي السوري، لن يلقى التصفيق من قبل موسكو، فروسيا لن تسمح باستهداف حلفائها.

    لبنان يدين الغارات الإسرائيلية ويحذر من استخدام أجواءه لشن هجمات على سوريا
    وأضاف السبع، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس 12 أبريل/ نيسان، أن موسكو لم تطرح مشروع القرار في مجلس الأمن، الخاص بتشكيل آلية للتحقيق في الأسلحة الكيميائية في سوريا، إلا بعد تأكدها أن الحكومة السورية لم تستخدم هذه الأسلحة في دوما، خاصة أنها أرسلت وفدا برئاسة "عراب اتفاقيات دمشق وريفها" الكولونيل الروسي ألكسندر زورين، إلى دوما، للتحقق ومعاينة المكان الذي قالوا إنه تم استهدافه بالغازات الكيميائية.

    ولفت السبع إلى أن الجانب السوري — عبر السفير بشار الجعفري — كان أرسل لمجلس الأمن ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وما كان يعرف سابقاً بآلية التحقيق المشتركة 145، رسالة كان آخرها بتاريخ 1 أبريل/ نيسان 2018، تضمنت معلومات دقيقة عن امتلاك المجموعات الإرهابية المسلحة لمواد كيميائية سامة، ولا سيما الكلور والسارين.

    وحسب السبع، حذر الجعفري من أن المجموعات المسلحة تحضر لجرائم باستخدام المواد الكيميائية ضد السوريين الأبرياء، وأنها تعمل من خلال أذرعها الإعلامية المسماة "الخوذ البيضاء"، التي يشرف عليها ضابط الاستخبارات البريطانية جميس لو ميجرر، والتي تعمل على فبركة الأدلة وتصوير المواقع والمشاهد الهوليوودية.

    وأوضح السبع، أن الدكتور بشار الجعفري كشف أيضا للجهات الأممية، أن هذه الجرائم يتم التحضير لها بشكل مسبق، وذلك بغية اتهام الحكومة السورية وتأليب الرأي العام والتحريض ضد سوريا وحلفائها، ومن ثم الطلب من المجتمع الدولي عقد جلسات في مجلس الأمن، من أجل إدانة سوريا وتبرير العدوان عليها.

    وقال المحلل السياسي إن الصحفية شارمين نارواني، التي كانت على الأرض في الغوطة الشرقية الشهر الما ضي، تحدثت عن اكتشاف الجيش السوري في مزارع الغوطة الشرقية بين الشيفونية ودوما، مختبرا كيميائيا مجهزا بشكل جيد، كان تحت إدارة التنظيمات المسلحة، ولم يأت أي مراسل غربي واحد للتحقيق في الأمر.

    وأشار السبع إلى أن روسيا نجحت في توجيه رسائل دبلوماسية وعسكرية، خلال الأزمة الحالية، الأولى عندما قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن حول التحقيق الكيميائي، والذي سقط بفعل الرفض الأمريكي، والثانية عندما استخدمت الفيتو في مجلس الأمن، في إشارة واضحة من موسكو لمنع الإدارة الأمريكية والغربيين من استخدام المنصة الدولية، لتبرير الاعتداء على سوريا.

    وأردف "الرسالة الثالثة عندما حلقت طائراتها قبل يومين فوق البارجة الأمريكية، الأمر الذي كان بمثابة تحذير روسي للولايات المتحدة من مغبة التهور والاعتداء على سوريا، أما الرسالة الرابعة فكانت حديث السفير الروسي في لبنان ألكسندر زاسيبكين، والذي حذر الولايات المتحدة الأمريكية، من أن أي استهداف لسوريا، سوف يدفع الجانب الروسي إلى استهداف مواقع الإطلاق".

    وأكد السبع أن القدرات العسكرية السورية شهدت تطورا كبيرا في الفترة الأخيرة، أدى لإسقاط الطائرة الإسرائيلية قبل أشهر، حيث حصلت سوريا على صواريخ “إس-125”، التي حققت نجاحا باهرا، حين تصدت لهجوم صاروخي إسرائيلي على مطار التيفور العسكري، والتي تم تعديلها وتطويرها في روسيا لتقارب قدرتها القتالية قدرة وسائط الدفاع الجوي الحديثة.

    الموضوع:
    التصعيد السياسي والعسكري بين موسكو وواشنطن حول سوريا (48)

    انظر أيضا:

    كاتب لبناني: أمريكا بين "الحرب الباردة" وقرار الحرب ضد روسيا
    ردا على تفاخر وزير الجيش الأمريكي... روسيا تتفوق على أمريكا
    مندوب روسيا في الأمم المتحدة يتهم أمريكا بتجاوز حقوقها
    روسيا ترسل طائرات حربية إلى أمريكا عبر القطب الشمالي
    روسيا تأمل أن تدمر أمريكا مخزونها من الأسلحة الكيميائية حتى عام 2023
    الكلمات الدلالية:
    هجمات سوريا, منظمة حظر الأسلحة الكيميائية, مجلس الأمن, أخبار, أمريكا, العالم, إسرائيل, سوريا, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    مشاهد خلابة لبحيرة بايكال المتجمدة
    بايكال... مملكة ذات سحر جليدي
    خيار صعب: الاستماع للقصص أم إجراء تحقيق مهني
    خيار صعب: الاستماع للقصص أم إجراء تحقيق مهني
    خط أنابيب الغاز التيار التركي
    خط أنابيب الغاز "التيار التركي": حقائق وأرقام
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك