رد فعل الولايات المتحدة تجاه استهداف "أنصار الله" لوزارة الدفاع السعودية

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الهجوم الصاروخي الذي شنته جماعة "أنصار الله" على مدينة الرياض واستهدف وزارة الدفاع السعودية.

© REUTERS/ Faisal Nasser قوات التحالف ترد على استهداف أنصار الله لوزارة الدفاع السعودية

وقالت هذر ناروت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية في بيان رسمي: "ندعم حق شركائنا في المملكة في الدفاع عن حدودهم ضد هذه التهديدات التي يغذيها نشر النظام الإيراني الخطير للأسلحة وأنشطته في عدم الاستقرار في المنطقة".

وأضافت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية "استمرار هجمات (الحوثيين) على المراكز السكانية السعودية يشكك في التزامهم بالمساعدة في تشكيل مستقبل سلمي ومزدهر وآمن لليمن".

وأكملت "ما زلنا ندعو جميع الأطراف للعودة إلى المفاوضات السياسية التي تسهلها الأمم المتحدة والتقدم نحو إنهاء الحرب في اليمن".

وأكد القيادي في جماعة "أنصار الله" وعضو المجلس السياسي محمد البخيتي، أن الجماعة أطلقت صواريخ من طراز "بركان 2 إتش"، استهدفت بها وزارة الدفاع السعودية في الرياض، وعددا من الأهداف العسكرية الأخرى.