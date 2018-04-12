رد فعل الولايات المتحدة تجاه استهداف "أنصار الله" لوزارة الدفاع السعودية

وأضافت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الأمريكية "استمرار هجمات (الحوثيين) على المراكز السكانية السعودية يشكك في التزامهم بالمساعدة في تشكيل مستقبل سلمي ومزدهر وآمن لليمن".
وأكملت "ما زلنا ندعو جميع الأطراف للعودة إلى المفاوضات السياسية التي تسهلها الأمم المتحدة والتقدم نحو إنهاء الحرب في اليمن".
وأكد القيادي في جماعة "أنصار الله" وعضو المجلس السياسي محمد البخيتي، أن الجماعة أطلقت صواريخ من طراز "بركان 2 إتش"، استهدفت بها وزارة الدفاع السعودية في الرياض، وعددا من الأهداف العسكرية الأخرى.
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