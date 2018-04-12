صحيفة بريطانية تكشف عن مواقع انطلاق الطائرات البريطانية لضرب سوريا

زعمت صحيفة "تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم الخميس أنه في حال أبدت بريطانيا استعدادها للمشاركة في العملية العسكرية المحتملة ضد سوريا فستقوم باستخدام قاعدة "أكروتيري" البريطانية الموجودة في قبرص.

© REUTERS/ HANDOUT ماي مستعدة لمشاركة بريطانيا في عمل عسكري في سوريا دون تأييد البرلمان

وبحسب الصحيفة البريطانية ، فقد علمت من مصادر حكومية أن بريطانيا ستستخدم مقاتلات "تورنادو" المحلية المتواجدة في قاعدة بريطانية في قبرص لشن ضربات مشتركة مع دول حليفة على سوريا.

وكشف مصدر عسكري للصحيفة أن الطائرات البريطانية على أهبة الاستعداد ومستعدة للإقلاع في أي وقت لكنها تتنظر الأمر من القيادة العسكرية البريطانية.

كما أشار المصدر أن بريطانيا لن تكتف باستخدام الطائرات والقاذفات بل ستقوم باستعمال البارجة الملكية "HMS Duncan" إن دعت الحاجة لذلك.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد قالت إنها مستعدة للموافقة على مشاركة بلادها في عمل عسكري ردا على "الهجوم الكيميائي" في سوريا مشيرة إلى أنها لن تسعى للحصول على تأييد مسبق من البرلمان.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"، اليوم الأربعاء، تصريحات ماي نقلا عن مصادر، دون أن تذكر اسمها، قولها إن المملكة المتحدة مستعدة للمشاركة في تدخل عسكري ردا على الهجوم الكيميائي في سوريا.