ملك إسبانيا يستقبل محمد بن سلمان (صور)

استقبل الملك الإسباني فيليب السادس، اليوم الخميس 12 أبريل/ نيسان، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في العاصمة مدريد.

ويوقع ولي العهد السعودي صفقة لشراء سفن حربية بقيمة ملياري يورو، واتفاقيات ثنائية أخرى.

وتتفاوض السعودية مع إسبانيا على الصفقة منذ عامين.

وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، قد وصل إلى العاصمة الإسبانية مدريد أمس الأربعاء، في زيارة رسمية.

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وأوضح الديوان الملكي السعودي في بيان، أن ابن سلمان سيلتقي خلال زيارته إلى مدريد ملك إسبانيا فيليب السادس، ورئيس الوزراء مريانو راخوي بري ووزيرة الدفاع ماريا دولوريس، ومن المقرر أن يعقد ولي العهد اجتماعات مع أعضاء في البرلمان الإسباني.

كما تشهد الزيارة لقاء عدد من المسؤولين لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتعد إسبانيا المحطة الثالثة في أحدث جولات ولي العهد، التي بدأها بزيارة مصر ثم بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، قبل التوجه إلى فرنسا والالتقاء بالرئيس إيمانويل ماكرون.