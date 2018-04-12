ملك إسبانيا يستقبل محمد بن سلمان (صور)

ويوقع ولي العهد السعودي صفقة لشراء سفن حربية بقيمة ملياري يورو، واتفاقيات ثنائية أخرى.
جلالة ملك اسبانيا فيليبي السادس يستقبل سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان #ولي_العهد_في_إسبانيا#CrownPrinceinSpain #MohamedbinSalmanenEspaña#واس pic.twitter.com/DaGmG2kpJj— واس (@spagov) ١٢ أبريل، ٢٠١٨
وتتفاوض السعودية مع إسبانيا على الصفقة منذ عامين.
وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، قد وصل إلى العاصمة الإسبانية مدريد أمس الأربعاء، في زيارة رسمية.
كما تشهد الزيارة لقاء عدد من المسؤولين لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتعد إسبانيا المحطة الثالثة في أحدث جولات ولي العهد، التي بدأها بزيارة مصر ثم بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، قبل التوجه إلى فرنسا والالتقاء بالرئيس إيمانويل ماكرون.
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