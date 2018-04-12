وزير الخارجية السعودي: إيران والإرهاب وجهان لعملة واحدة في المنطقة

وأضاف الجبير أن "ميليشيات الحوثي تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأزمة في اليمن".
#عاجل من #الرياض | وزير الخارجية السعودي: #إيران و #الإرهاب وجهان لعملة واحدة في المنطقةhttps://t.co/5t3eIvPjBE pic.twitter.com/5kUDutPJq0— صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) April 12, 2018
وتابع الجبير أن بلاده خصصت 1.5 مليار دولار لإعادة إعمار العراق، وأن "الأزمات الخطيرة في المنطقة سهلت التدخل الأجنبي فيها".
وأكد عادل الجبير خلال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات الإيرانية في المنطقة العربية، أن القضية الفلسطينية "تتصدر بنود أعمال القمة العربية".
وتعقد القمة العربية يوم 14 أبريل الجاري، بمدينة الدمام السعودية، وتتم جميع الإجراءات التحضيرية للقمة في العاصمة الرياض.
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