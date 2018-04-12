وزير الخارجية السعودي: إيران والإرهاب وجهان لعملة واحدة في المنطقة

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الخميس 12 أبريل/ نيسان، إن إيران والإرهاب وجهان لعملة واحدة.

وأضاف الجبير أن "ميليشيات الحوثي تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأزمة في اليمن".

وتابع الجبير أن بلاده خصصت 1.5 مليار دولار لإعادة إعمار العراق، وأن "الأزمات الخطيرة في المنطقة سهلت التدخل الأجنبي فيها".

وأكد عادل الجبير خلال اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتدخلات الإيرانية في المنطقة العربية، أن القضية الفلسطينية "تتصدر بنود أعمال القمة العربية".

وتعقد القمة العربية يوم 14 أبريل الجاري، بمدينة الدمام السعودية، وتتم جميع الإجراءات التحضيرية للقمة في العاصمة الرياض.