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14:47 12 أبريل/ نيسان 2018
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    أحمد أبو الغيط - جامعة الدول العربية

    الجامعة العربية تبحث مشروع قرار يناقش التدخلات الإيرانية وأزمة اليمن

    © Photo/ مكتب الأمين العام
    العالم العربي
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    يشارك أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس 12 أبريل/ نيسان، في اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية ببحث التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية

    عادل الجبير
    © REUTERS/ RALPH ORLOWSKI
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    ويأتي هذا في إطار الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ29 المقرر عقدها في 15 أبريل/ نيسان الجاري في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.

    وتضم اللجنة وزراء خارجية كل من الإمارات والسعودية ومصر والبحرين والأمين العام.

    وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن الاجتماع شهد تبادل وجهات النظر حول أبعاد التدخلات الإيرانية الأخيرة في الشأن العربي بشكل عام وفي الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية.

    وتابع

    "خاصة فيما يرتبط بالتصاعد في وتيرة إطلاق صواريخ باليستية إيرانية الصنع من قبل جماعة الحوثيين الإنقلابية في اليمن تجاه المملكة، بما يشكل تهديدا لأمنها واستقرارها، وبما يهدد أيضا بتوسيع دائرة النزاع المسلح القائم في اليمن".

    وأوضح المتحدث أن اللجنة اتفقت على أن يتم طرح مشروع قرار يناقش الأبعاد والتداعيات المختلفة لهذا الموضوع أمام القادة العرب خلال القمة الحالية، وذلك في إطار الأهمية الكبيرة لمخاطبته، أخذا في الاعتبار تأثيراته على منظومة الأمن القومي العربي وعلى مسار العلاقات العربية مع الجانب الإيراني.

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