أبو الغيط: الأزمة السورية تشهد تطورات متسارعة ومؤسفة

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في الجلسة التحضيرية لاجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري، إن الأزمة الأزمة السورية تشهد تطورات متسارعة ومؤسفة.