تفاصيل الجلسة المغلقة...السودان يحسم مصير مشاركته في حرب اليمن

تمسكت وزارة الدفاع السودانية، أمس الأربعاء، باستمرار مشاركة قواتها ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في حرب اليمن.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH لأول مرة... تفاصيل زيارة سرية إلى السودان بعد سنوات العداء

ولم يتطرق وزير الدولة بالدفاع الفريق علي سالم لدى تقديمه بيانا في جلسة مغلقة في البرلمان للأنباء التي تحدثت عن مصرع وإصابة العشرات من القوات السودانية في كمين قبل أيام، وفقا لموقع " سودان تربيون ".

وبحسب نواب حضروا الجلسة التي منعت عنها التغطية الإعلامية فإن الوزير أكد أن "مشاركة القوات المسلحة في حرب اليمن طبيعية وهذه ليست أول مرة تشارك فيها قوات سودانية بحرب خارج البلاد".

وطالب نواب عن حركة "الإصلاح الآن" في البرلمان الأسبوع الماضي بسحب القوات السودانية من حرب اليمن، وذلك في أعقاب تغريدات لناشطين تابعين لجماعة "انصار الله" على توتير تدعو لتوجيه ضربات جوية صوب الخرطوم أسوة بالصواريخ التي أطلقت غير مرة، باتجاه السعودية واعترضتها الدفاعات الجوية للمملكة.

وأعلنت جماعة "أنصار الله" مقتل وإصابة عشرات الضباط والجنود السودانيين، يوم السبت 7 أبريل/ نيسان، بجبهة ميدي بمحافظة حجة.

ووزع الإعلام الحربي مشاهد تظهر الاشتباكات بين "أنصار الله" والوقات السودانية في صحراء ميدي، حسب موقع قناة المسيرة التابعة لجماعة "أنصار الله".

وتعرضت القوات السودانية إلى كمين من "أنصار الله" ما أدى لمقتل وإصابة العشرات من القوات السودانية، وكذلك إعطاب آليات تابعة للتحالف العربي.

وقال مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله"، إن القوة الصاروخية قامت بإطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات الجنود السعوديين في وادي دهية بقطاع العارضة في جيزان.