وزير خارجية "حكومة الوفاق" الليبية يشارك في اجتماعات وزراء الخارجية العرب في الرياض

وصل وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد الطاهر سيالة، صباح اليوم الخميس 12 أبريل/ نيسان، إلى الرياض للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب.

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طرابلس — سبوتنيك . وقال مدير المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية، أحمد الأربد، في تصريح لوكالة " سبوتنيك " إن الطاهر وصل إلى مطار الملك خالد في المملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب، الذي يعقد اليوم الخميس، ضمن أعمال القمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين المقررة في الدمام يوم الأحد المقبل".

وأضاف الأربد أن الوفد الليبي لحكومة الوفاق الوطني، شارك من يوم الثلاثاء الماضي، في الاجتماعات التحضيرية للمندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للدول الأعضاء في الجامعة العربية، مضيفا: "ينعقد اليوم مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لرفع مشروعات القرارات، التي ستعرض أمام القادة والرؤساء العرب في قمة الدمام".

وأوضح أن الملف الليبي سيكون من ضمن أهم الملفات المطروحة بالقمة التاسعة والعشرين الحالية في المملكة العربية السعودية.