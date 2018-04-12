لجنة وزارية عربية: تصريحات إيرانية تؤجج فوضى وعدم استقرار المنطقة

عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بالتدخل الإيراني في شؤون الدول العربية، اليوم الخميس 12 أبريل/نيسان، اجتماعا يبحث ما وصفوه بـ"التصعيد الإيراني".

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ونشرت اللجنة بيانها الختامي، الذي حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه، أن اجتماعها الثامن كان على هامش الاجتماعات التحضيرية لمجلس الجامعة على مستوى القمم في دورته العادية رقم 29 في مدينة الدمام السعودية.

وأعدت اللجنة، المكونة من وزراء خارجية الإمارات والبحرين والسعودية ومصر وأمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، تقريرا يرصد أبرز التصريحات السلبية للمسؤولين الإيرانيين تجاه الدول العربية.

واستنكرت اللجنة ما وصفته بـ"التصريحات الاستفزازية" المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية.

وأعربت اللجنة عن قلقها من تلك التصريحات، التي يمكن أن تؤدي إلى "فوضى وعدم استقرار في المنطقة يهدد الأمن القومي العربي، ويعيق الجهود الإقليمية والدولية لحل قضايا وأزمات المنطقة بالطرق السلمية"، خاصة مع تدعيمها "الميليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية".

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كما أدانت اللجنة ما وصفته بـ"استمرار تطوير إيران برنامجها للصواريخ الباليستية، وتزويد الحوثيين بها، وإطلاق صواريخ إيرانية الصنع على مدن وقرى سعودية، بما في ذلك العاصمة الرياض".

وطالبت بضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني، وفرض عقوبات عليها في حال انتهاكها للالتزاماتها بموجب الاتفاق.

وطالبت بضرورة انضمام طهران إلى كافة مواثيق السلامة النووية ومراعاة المشاكل البيئية الناجمة عنها في المنطقة، وما تضمنه من حظر التجارب الباليستية وتطويرها للصواريخ بعيدة المدى والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية.