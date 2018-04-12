لجنة وزارية عربية: تصريحات إيرانية تؤجج فوضى وعدم استقرار المنطقة

وأعدت اللجنة، المكونة من وزراء خارجية الإمارات والبحرين والسعودية ومصر وأمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، تقريرا يرصد أبرز التصريحات السلبية للمسؤولين الإيرانيين تجاه الدول العربية.
واستنكرت اللجنة ما وصفته بـ"التصريحات الاستفزازية" المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية.
وأعربت اللجنة عن قلقها من تلك التصريحات، التي يمكن أن تؤدي إلى "فوضى وعدم استقرار في المنطقة يهدد الأمن القومي العربي، ويعيق الجهود الإقليمية والدولية لحل قضايا وأزمات المنطقة بالطرق السلمية"، خاصة مع تدعيمها "الميليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية".
وطالبت بضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني، وفرض عقوبات عليها في حال انتهاكها للالتزاماتها بموجب الاتفاق.
وطالبت بضرورة انضمام طهران إلى كافة مواثيق السلامة النووية ومراعاة المشاكل البيئية الناجمة عنها في المنطقة، وما تضمنه من حظر التجارب الباليستية وتطويرها للصواريخ بعيدة المدى والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية.
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