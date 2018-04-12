رسالة تحذير من الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين

وكتب أفيخاي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الخميس:"نهتم بالحفاظ على مجرى حياة طبيعي وآمن للمواطنين على الطرفين، ولكن لن نسمح لأحد بالاقتراب والمساس بالسياج الأمني أو اقتحام الحدود".

وأضاف أدرعي: "سنقوم بمنعكم بكافة الطرق والوسائل المتوفرة لدينا وفقا للتعليمات الواضحة. لن نسمح بتحويل منطقة الجدار الأمني لمنطقة مواجهات".

نهتمّ بالحفاظ على مجرى حياة طبيعي وآمن للمواطنين على الطّرفيْن ولكن لن نسمح لأحد بالاقتراب والمساس بالسّياج الأمني أو اقتحام الحدود فسنقوم بمنعكم بكافّة الطّرق والوسائل المتوفرة لدينا وفقًا للتعليمات الواضحة. لن نسمح بتحويل منطقة الجدار الأمني لمنطقة مواجهات!#مش_عودة_فوضى pic.twitter.com/MBTPmsTTKq — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 12, 2018

ووجه الطيران الحربي الإسرائيلي، يوم الأربعاء، ضربات صاروخية على عدة مواقع للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وتواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية التحليق فوق قطاع غزة.