محلل سياسي ليبي: حفتر يمارس عمله بشكل طبيعي خارج ليبيا

كشف سياسي ليبي عن وجود القائد العام للجيش الليبي، خليفة حفتر، خارج الأراضي الليبية، في الوقت الحالي لحضور اجتماعات دولية تتعلق بالشأن الليبي.

قال المحلل السياسي، وأستاذ القانون الدولي بجامعة طبرق، سعد مفتاح العكر، إن القائد خليفة حفتر بصحة طيبة، ويمارس عمله بشكل طبيعي، ويجري اجتماعات على الصعيد الدولي، مضيفا لـ"سبوتنيك" أن حفتر موجود خارج ليبيا في الوقت الحالي.

ونقلت "رويترز" في تقرير نشرته، اليوم ، على لسان "مصدر عسكري في شرق ليبيا " وصفته بـ"الرفيع" أن حفتر نقل جوا إلى الأردن وسيتوجه من هناك إلى دولة ثالثة للعلاج من مشكلة صحية خطيرة.

وكشف العكر أن خليفة حفتر يتعرض بين فترة وأخرى إلى وعكات صحية، نتيجة الإرهاق والعمل المتواصل دون انقطاع، إلا أنه الآن في صحة طيبة ويحتاج فقط لراحة وبعض الفحوصات.

ونشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أمس الأربعاء، تقريرا على موقعها الإخباري، زعمت خلاله بأن حفتر دخل أحد مستشفيات باريس، قادما من الأردن بعدما قرر الأطباء ذلك، بحسب عدة مصادر تحدثت إلى الصحيفة، ولم تكشف عنهم.

وأكد السياسي الليبي إنه تأكد من مصادر داخل قيادة الجيش الليبي إن كل ما ينشر عن صحة حفتر، إشاعات من أطراف محلية ودولية للتشويش على حسم معركة درنة.

وشدد أستاذ العلاقات الدولية على أن ليبيا أصبح لها درعا وسيف، والأمر في الجيش لا يقف على شخص خليفة حفتر، فالرجل بشر، يمرض، ويموت، وهذا إطلاقا لا يعني بأن الجيش سينهار من بعده.