إيطاليا: لن نشارك في أي عمل عسكري ضد سوريا

أعلن مكتب رئيس الوزراء، اليوم الخميس 12 أبريل/ نيسان، أن إيطاليا لن تشارك في أي عمل عسكري ضد سوريا.

© AFP 2018 / Odd Andersen ميركل: ألمانيا لن تشارك في عمل عسكري محتمل ضد سوريا

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء باولو جينتيلوني أن "إيطاليا لن تشارك في أي عمل عسكري في سوريا لكنها ستقدم الدعم اللوجيستي للحلفاء".

وتابع البيان: "أجرى جينتيلوني اتصالات دولية عديدة اليوم، منها مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل".

وأضاف: "إيطاليا لن تشارك في العمليات العسكرية في سوريا…وإنما ستواصل تقديم الدعم اللوجيستي لقوات التحالف، وذلك استنادا إلى الاتفاقيات الدولية والثنائية القائمة".

وكانت تقارير غربية قد اتهمت سوريا باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مدينة دوما، إلا أن دمشق تنفي هذه الاتهامات بشدة.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توعد بقصف سوريا بصواريخ حديثة وذكية، داعيا روسيا للاستعداد لصدها، والتوقف عن دعم الرئيس السوري بشار الأسد الذي وصفه بـ "الحيوان القاتل لشعبه".

وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن "الصواريخ الذكية" التي تحدث عنها ترامب، قد تدمر أدلة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وقال الرئيس السوري بشار الأسد إن أي تحرك محتمل من جانب الدول الغربية سيسبب مزيدا من عدم الاستقرار في المنطقة.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أكد الأسد، خلال استقباله اليوم الخميس 12 أبريل/ نيسان، علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني: "مع كل انتصار يتم تحقيقه على أرض الواقع، يتم رفع أصوات بعض الدول الغربية وتكثيف الإجراءات في محاولة من جانبهم لتغيير مسار الأحداث.