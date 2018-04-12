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17:46 12 أبريل/ نيسان 2018
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    علم اليونان

    الرئيس اليوناني يشيد بأسبوع "العودة للجذور" في مصر

    © Sputnik . Vladimir Rodionov
    العالم العربي
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    استقبل الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس لجنة المباحثات الثلاثية بشأن التنسيق والتباحث حول أسبوع الجاليات "العودة للجذور" الذي أعلنت عنه مصر.

    مصر للطيران
    © REUTERS / Christian Hartmann
    اليونان تسلم مصر بيانات الرادار الرئيسية للطائرة المنكوبة
    وتضم اللجنة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وكل من فوتيس فوتيو، المفوض الرئاسي للشؤون الإنسانية والقبارصة المغتربين، وتيرانس نيكولاس كويك، نائب وزير الخارجية اليونانية.

    ويطلع الرئيس اليوناني على ماتوصلت إليه المباحثات الثلاثية، للوقوف على الإجراءات النهائية لأسبوع الجاليات.

    وأشاد الرئيس اليوناني بفكرة أسبوع الجاليات التي أطلقتها وزيرة الهجرة، مشيرا أهميتها العظيمة في تعزيز التقارب بين مصر واليونان وقبرص، لافتا إلى أن لقائه مع نظيريه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، يعد بمثابة رسالة مهمة جدا لإظهار العلاقات الودية بين الدول الثلاث وشعوبها.

    وقالت نبيلة مكرم إن الأسبوع سيتضمن زيارات لأهم معالم الإسكندرية الأثرية والسياحية والأماكن التي كانت تعيش فيها الجاليات من مدارسها والأندية اليونانية والقبرصية والكنيسة الخاصة بهم في الإسكندرية.

    وأضافت أن البرنامج يتضمن التوجه إلى القاهرة بعد زيارة الإسكندرية لزيارة أهرامات الجيزة وذلك قبل التوجه إلى شرم الشيخ وجنوب سيناء لزيارة دير سانت كاترين.

    ومن المقرر أن تضم الوفود التي ستزور مصر 70 فردا من الجانب اليوناني، و50 آخرين من الجانب القبرصي الذين كانوا يعيشون في مصر.   

    وكانت الوزيرة أعلنت موعد انطلاق أسبوع الجاليات "العودة للجذور"، حيث ستنطلق فعالياته بدءا من 30 أبريل/نيسان الجاري برعاية الروساء الثلاثة.

    ووجه السيسي بعقد أسبوع تحت شعار "العودة للجذور"، وهي المبادرة الأولى من نوعها، التي تهدف إلى إحياء الاحتفاء الشعبي بالجاليات اليونانية والقبرصية التي كانت تعيش في مصر، والعودة إلى العادات التي امتزجت عبر السنين لتشكل وجدان شعوب جمعها تاريخ مشترك وحاضر يحمل الخير وحب الحياة، فضلا عن الترويج للسياحة المصرية من خلال إطلاق تلك الفاعليات.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليونان, أخبار مصر, وزارة الهجرة المصرية, عبدالفتاح السيسي, اليونان, مصر
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