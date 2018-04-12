شاهد... كيف ترافق الجالية الروسية مركز التنسيق خلال بعض مهامه

تعتبر الجالية الروسية الموجودة في مدينة اللاذقية الأكبر بين المحافظات السورية، حيث تشهد المدينة منذ وقت طويل نشاطا اجتماعيا كبيرا لعشرات العائلات، بعضها مضى على وجوده ضمن سوريا عشرات السنوات نتيجة الزواج من السوريين وآخرون حضروا بالتزامن مع دخول القوات الروسية إلى البلاد.

وتتنوع النشاطات التي تقوم بها الجالية الروسية، وغالبا ما يشارك المواطنون القادمون من البلاد الباردة في مجالات اجتماعية متعددة، بعضها ترفيهي وفني كالحفلات الموسيقية والمعارض على اختلافها، كما يحيون داخل المدن الرئيسية الأعياد الرسمية الروسية وتحديدا في دور الثقافة والمقرات الدبلوماسية.

ومع بدء الحرب على سوريا، سارع العشرات من المواطنين الروس إلى تقديم الكثير من الخدمات، بجانب الجنود الموجودين في قاعدة "حميميم" العسكرية، مثل توزيع المساعدات الإنسانية ومرافقة الكوادر الطبية خلال الجولات الميدانية، كان آخرها في قرى ريف اللاذقية المحيطة بالقاعدة الروسية في "حميميم".

وقدمت مؤخرا سيدات من روسيا مساعدات إنسانية، حصلن عليها من مركز التنسيق، حيث رافقن الجنود وأشرفن على توزيعها، كما نقلنها إلى منازل المدنيين المنتشرين هناك كعربون صداقة ومحبة بين الشعبين.

وتعد العلاقة بين الجانبين السوري والروسي تاريخية، وقد زادت صلابة في الميدان العسكري، بعد التضحيات التي قدمها الجنود الروس في مختلف المناطق.