مقتل وإصابة 22 شخصا في غارات للتحالف وقصف على مواقع غربي تعز

© REUTERS / KHALED ABDULLAH في أول اجتماع منذ مقتل والده... تفاصيل ما دار بين أحمد عبد الله صالح والمبعوث الأممي إلى اليمن

صنعاء- سبوتنك . استهدف طيران التحالف بغارات مواقع وتجمعات الحوثيين في جبهة مقبنة غرب تعز، بينها 3 غارات على مواقع تمركزهم في مناطق رسيان وكمب الصعيرة، كما قصف بغارات أخرى تجمعات لهم في مقر النقابة أعلى المدينة السكنية، كما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأضافت أن "الغارات أسفرت عن سقوط أكثر من 18 عنصراً من الحوثين بين قتيل وجريح، وتدمير عربتين عسكريين"، مشيرةً إلى "أن 4 عناصر من الحوثيين قتلوا بقصف مدفعي للجيش على مواقع تمركزهم في قرية الدبح غرب المدينة، كما شنت المدفعية قصفاً على مواقع في سائلة شبية بجبهة الأشروح في مديرية جبل حبشي، أسفر عن تدمير عربة عسكرية".

وتقود السعودية منذ 26 آذار/ مارس 2015، تحالفًا عسكريًا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي "أنصار الله"، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.