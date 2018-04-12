صحيفة: بعيدا عن لقطات السيلفي الباسمة... 3 رسائل غاضبة وجهها ابن سلمان إلى الرئيس الفرنسي

كشفت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الخميس 12 أبريل/نيسان، عن كواليس وأسرار جديدة عن زيارة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إلى فرنسا.

© AP Photo / Uncredited بعد سيلفي ابن سلمان… تقارب مغربي سعودي على حساب قطر

وتحدثت الصحيفة عن التشديد الأمني، الذي أحيط بمحمد بن سلمان، خشية استهدافه، خلال زيارته الأولى إلى فرنسا.

وقالت: "كانت الزيارة تخضع إلى قيود أمنية صارمة، وكان يتم تغيير الجدول الزمني للزيارة كل ساعة تقريبا، حتى أن مقر إقامته سواء في باريس أو مارسيليا، كان يتغير من وقت لآخر".

Saad Hariri, Emmanuel Macron et MBS. L'ancien otage, le négociateur et le preneur d'otage.😔 pic.twitter.com/o3eibtnf93 — Saguy (@SaguyMak) April 11, 2018

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رسائل غاضبة

ورصدت الصحيفة الفرنسية، توجه ولي العهد 3 رسائل وصفتها بـ"الغاضبة" إلى الرئيس الفرنسي.

وجاءت تلك الرسائل على النحو التالي:

© REUTERS / POOL صحيفة: شرط من ابن سلمان يثير حفيظة ماكرون

- حذر ابن سلمان ماكرون من أن "تساهلهم" بشأن الاتفاق النووي مع إيران، سيدفع طهران لامتلاك قنبلة نووية، ما سيجعل الرياض تتجه لإنتاج قنبلة نووية سريعا، وطالبه بمزيد من الحزم بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

— قال دبلوماسي سعودي، رفض الإفصاح عن هويته لـ"باري ماتش"، إن ولي العهد أكد لماكرون أن السعودية لم تطالب أبدا من الأمريكيين مغادرة سوريا، خاصة وأن الهدف الأول للسعودية هو مواجهة النفوذ الإيراني في المنطقة، خاصة بعد تمديد وتعزيز طهران وجودها العسكري في ظل الحرب السورية والفوضى التي أثارها ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتابع المسؤول السعودي:

"استغرقوا (إيران) 35 عاما، كي ينجحوا في زرع علمهم في العراق، من هنا جاءت فائدة الوجود العسكري الأمريكي في سوريا، لأنه سكيون جزيرة مقاومة للتقدم الإيراني فيها".

وكشفت الصحيفة الفرنسية، نقلا عن الدبلوماسي السعودي، أن ابن سلمان "وبخ" و"انتقد" ما وصفها بـ"مواقف الدول الأوروبية التي تدعو إلى السلام".

© AP Photo / Francois Mori لماذا كان عشاء ماكرون مع ابن سلمان على انفراد

- اتهم ابن سلمان الرئيس الفرنسي بأنهم يسقطون "فريسة" سهلة أمام الهجوم الإيراني عليهم، عندما يتهموهم (الفرنسيين) بأنهم أتباع الأمريكان.

وأشارت إلى أن ولي العهد السعودي قال له إن المعسكر السعودي الجديد، سيكون بالنسبة لطهران، لأنه حتى لو كانت باريس قد اختارت أن تقف بجوار "زعيما سلطويا، لكنه سيكون أكثر تقدمية وتحررا من المعسكر الإيراني".