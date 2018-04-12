منظمة الأسلحة الكيميائية: المفتشون يبدؤون العمل في سوريا يوم السبت

قالت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، اليوم الخميس 12 أبريل/ نيسان، إن فريقا لتقصي الحقائق تابعا لها في طريقه إلى سوريا وسيبدأ العمل هناك يوم السبت.

وقررت المنظمة، هذا الأسبوع، إرسال الفريق للتحقيق في استخدام مزعوم لأسلحة كيميائية في مدينة دوما السورية، استجابة لطلب من الحكومتين السورية والروسية، وذلك بحسب ما أفادت المنظمة على "تويتر".

وفي وقت سابق، أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بشار الجعفري، أن الحكومة السورية ستسهل وصول فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أي نقطة يريدها أعضاؤه في دوما.

🔴 In response to media queries, the Spokesperson for the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) confirms that the OPCW Fact-Finding Mission (FFM) team is on its way to Syria and will start its work as of Saturday 14 April 2018. pic.twitter.com/JNP2cG27Cr — OPCW (@OPCW) April 12, 2018

​وكانت تقارير غربية قد اتهمت سوريا باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مدينة دوما، إلا أن دمشق تنفي هذه الاتهامات بشدة.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، توعد بقصف سوريا بصواريخ حديثة وذكية، داعيا روسيا للاستعداد لصدها، والتوقف عن دعم الرئيس السوري بشار الأسد الذي وصفه بـ "الحيوان القاتل لشعبه".

وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن "الصواريخ الذكية" التي تحدث عنها ترامب، قد تدمر أدلة استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وقال الرئيس السوري بشار الأسد إن أي تحرك محتمل من جانب الدول الغربية سيسبب مزيدا من عدم الاستقرار في المنطقة.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أكد الأسد، خلال استقباله اليوم الخميس 12 أبريل/ نيسان، علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني: "مع كل انتصار يتم تحقيقه على أرض الواقع، يتم رفع أصوات بعض الدول الغربية وتكثيف الإجراءات في محاولة من جانبهم لتغيير مسار الأحداث.