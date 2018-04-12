هبوط اضطراري لطائرة إيرانية في السعودية

هبطت طائرة إيرانية اضطراريا في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس 12 أبريل / نيسان، بحسب ما ذكره موقع "آر تي"، الذي أشار إلى أنها كانت متجهة إلى الكويت.

© Sputnik . Maksim Blinov محادثات إيرانية مع إيرباص لشراء 48 طائرة هليكوبتر

ذكر الموقع أن الطائرة المدنية الإيرانية اضطرت للهبوط في مطار الدمام بالمملكة العربية السعودية، بسبب سوء الأحوال الجوية، مشيرا إلى أنها كانت تقل فريق استقلال طهران، وأنها كانت متجهة إلى الكويت.

وكان الهلال السعودي اختار نادي الكويت الكويتي، لاحتضان اللقاء، أما النادي الإيراني فاختار ملعب "عشق آباد" بتركمانستان لإقامة مباراته ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للعام الجديد 2018، بدلا من إقامته في العاصمة العمانية مسقط، التي أقيمت فيها مباريات الفريقين الإيراني والسعودي الموسم الماضي.



