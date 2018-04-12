اختتام فعاليات التدريب البحري "خليفة - 3" بين مصر والإمارات

وشارك في التدريب العديد من الوحدات والقطع البحرية والمدمرات وسفن الإمداد وعدد من لنشات الصواريخ وكاسحات الألغام وعدد من القطع البحرية الإماراتية.
وتضمن التدريب تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية بغرض حماية خطوط المواصلات البحرية ومواجهة التهديدات غير النمطية ومكافحة الألغام البحرية وإمداد السفن بالوقود وتبادل أسطح الطيران بين القطع البحرية المختلفة، وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها.
كما تم تنفيذ رماية على عدد من الأهداف السطحية أظهرت مدى الدقة في إصابة الأهداف أثناء تنفيذ المعركة التصادمية.
يأتي التدريب في ضوء علاقات التعاون العسكري بين البحرية المصرية والإماراتية، وتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين، لتبادل الخبرات في أسلوب تأمين مسارح العمليات البحرية ضد العدائيات المختلفة.
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