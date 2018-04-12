إعلام: السعودية تعترض صاروخا باليستيا جديدا في سماء جازان

نقلت وسائل إعلام سعودية عديدة، اليوم الخميس 12 أبريل/نيسان، عن اعتراض قوات الدفاع الجوي السعودية نجحت في اعتراض صاروخ باليستي جديد فوق سماء جيزان.

© REUTERS / HANDOUT إطلاق صاروخ باليستي على معسكر للجيشين السعودي والسوداني

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية عن مراسلها، عن اعتراض الصاروخ الباليستي.

من جانبها، أشار موقع "المسيرة" المقرب من "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن عن سماع دوي انفجارات في جازان.

​

كما أشارت إلى أنه تم تنفيذ عملية نوعية في جازان، أسفرت عن مقتل عدد من الجنود السعوديين وإصابة آخرين، بعدما تم استهداف معسكراتهم في قرية اللاحج ومركز محولة.

وكانت القوة الصاروخية التابعة لـ"أنصار الله" قد أعلنت أمس عن إطلاق صاروخ باليستي على مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جازان، وأهدافا أخرى، وقبلها قصف صاروخ باليستي من نوع "بدر 1" بمعسكر الإمداد والتموين جنوب جازان.