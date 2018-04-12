إعلام: السعودية تعترض صاروخا باليستيا جديدا في سماء جازان

من جانبها، أشار موقع "المسيرة" المقرب من "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن عن سماع دوي انفجارات في جازان.
عاجل | مراسل #الإخبارية: #الدفاع_الجوي يعترض صاروخا باليستيا في سماء #جازان.#اعتراض_صاروخ_بالستي #المملكة_يحميها_الله_ثم_أبنائها |— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 12, 2018
كما أشارت إلى أنه تم تنفيذ عملية نوعية في جازان، أسفرت عن مقتل عدد من الجنود السعوديين وإصابة آخرين، بعدما تم استهداف معسكراتهم في قرية اللاحج ومركز محولة.
وكانت القوة الصاروخية التابعة لـ"أنصار الله" قد أعلنت أمس عن إطلاق صاروخ باليستي على مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جازان، وأهدافا أخرى، وقبلها قصف صاروخ باليستي من نوع "بدر 1" بمعسكر الإمداد والتموين جنوب جازان.
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