السعودية تعترض صاروخا باليستيا جديدا في سماء جازان

أعلن التحالف العربي، اليوم الخميس 12 أبريل/نيسان، عن اعتراض قوات الدفاع الجوي السعودية، صاروخا باليستيا جديدا فوق سماء جازان.

© REUTERS / HANDOUT إطلاق صاروخ باليستي على معسكر للجيشين السعودي والسوداني

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية عن مراسلها، عن اعتراض الصاروخ الباليستي.

من جانبها، أشار موقع "المسيرة" المقرب من "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن عن سماع دوي انفجارات في جازان.

​وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس" إنه "في تمام الساعة الثامنة وعشرون دقيقة من مساء اليوم، رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (محافظة صعدة) باتجاه أراضي المملكة".

وتابع "الصاروخ كان باتجاه مدينة جيزان وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراضه ولله الحمد، وقد نتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على أحد الأحياء السكنية ولم تسجل أي حالة ضرر أو إصابة حتى وقت إعداد هذا البيان".

ومضى بقوله "هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للمليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية في تحدٍ واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216) والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن اطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني".

كما أشارت إلى أنه تم تنفيذ عملية نوعية في جازان، أسفرت عن مقتل عدد من الجنود السعوديين وإصابة آخرين، بعدما تم استهداف معسكراتهم في قرية اللاحج ومركز محولة.

وكانت القوة الصاروخية التابعة لـ"أنصار الله" قد أعلنت أمس عن إطلاق صاروخ باليستي على مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جازان، وأهدافا أخرى، وقبلها قصف صاروخ باليستي من نوع "بدر 1" بمعسكر الإمداد والتموين جنوب جازان.