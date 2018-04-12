الإعلام الحربي ينشر فيديو استهداف وزارة الدفاع السعودية بالصواريخ

نشر الأعلام الحربي للجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله"، اليوم الخميس 12 أبريل / نيسان، فيديو يوثق لحظة إطلاق بعض الصواريخ، التي نفذتها القوة الصاروخية، أمس الأربعاء، على مناطق مختلفة في السعودية.

© REUTERS / REUTERS TV "أنصار الله" تستهدف وزارة الدفاع السعودية بصواريخ بركان2 إتش

وأشارت مشاهد الفيديو إلى أن المناطق السعودية، التي تم استهدافها بالصواريخ هي مقر وزارة الدفاع في الرياض، إضافة إلى عدة أهداف أخرى بدفعة من صواريخ "بركان 2- إتش".

وأوضح الفيديو أنه تم قصف شركة "أرمكو" في نجران، وأهدافا أخرى بدفعة من صواريخ "بدر1"، وكذلك قصف مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجيزان.

وأعلنت جماعة "أنصار الله"، أمس الأربعاء، أنها استهدفت مقر وزارة الدفاع السعودية، وذكرت قناة "المسيرة"، التابعة لهم أن القوة الصاروخية قصفت أهدافا أخرى في الرياض.

​وكانت قناة "الإخبارية" السعودية قد أفادت، في وقت سابق، بأن قوات الدفاع الجوي دمرت صاروخا باليستيا أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه الرياض.

#شاهد_بالفيديو لحضة اطلاق بعض الصواريخ التى نفذتها القوة الصاروخية اليمنية يوم امس على مناطق مختلفة في السعودية #وزارة_الدفاع_في_الرياض وعدة اهداف اخرى بدفعة من صواريخ بركان 2اتش وقصف ارمكو في نجران واهدافا اخرى بدفعة من صواريخ بدر1كذلك قصف مدينة الملك عبدالله الاقتصادية #بجيزان pic.twitter.com/d9gvRzpc44 — ابراهيم مطرز (@A_mtrz) April 12, 2018



