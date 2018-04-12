وزير الخارجية المصري يبحث مع دي مستورا تطورات الأوضاع في سوريا

بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع المبعوث الأممي لدى سوريا ستافان دي مستورا، الخميس 12 نيسان/أبريل الجاري، تطورات الأوضاع في سوريا، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في الرياض.