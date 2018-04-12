تسجيل
22:41 12 أبريل/ نيسان 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا

    وزير الخارجية المصري يبحث مع دي مستورا تطورات الأوضاع في سوريا

    © AP Photo / Denis Balibouse/Pool
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع المبعوث الأممي لدى سوريا ستافان دي مستورا، الخميس 12 نيسان/أبريل الجاري، تطورات الأوضاع في سوريا، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب في الرياض.

     

    ستيفان دي ميستورا
    © REUTERS / Pierre Albouy
    دي ميستورا: نحث كل الأطراف في سوريا على ممارسة أكبر قدر ممكن من ضبط النفس
    القاهرة — سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية المصري، في بيان مساء اليوم الخميس: "التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم 12 أبريل الجاري، بمبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا ستيفان دي مستورا، للتباحث بشأن تطورات الأزمة السورية، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب بالرياض، قبيل انطلاق أعمال الدورة العادية التاسعة والعشرين للقمة العربية بمدينة الدمام السعودية".

    وأضافت، أن "المبعوث الأممي حرص في بداية اللقاء على إطلاع الوزير شكري على تطورات الأوضاع بالأراضي السورية، على ضوء التصعيد الأخير الذي شهدته مدينة الغوطة الشرقية، وما أسفر عنه من تفاقم الأزمة الإنسانية، كما استعرض تقييمه لمستجدات المسار السياسي ورؤيته لسبل حلحلة الوضع المتأزم الراهن، على ضوء الاتصالات والمشاورات التي قام بها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية والأطراف السورية خلال الفترة الماضية، على ضوء نتائج اجتماع سوتشي ومباحثات جنيف".

    وأوضح البيان أن "الوزير شكري استعرض تقييم مصر للموقف في سوريا، معربا عن القلق البالغ تجاه التصعيد الأخير وتأثيراته علي الشعب السوري. كما أكد شكري علي حرص مصر على دعم الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي وإنجاح مهمته، مشيرا إلى موقف مصر الثابت تجاه دعم جهود التسوية السياسية للأزمة السورية بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها، وفقاً لمسار جنيف وعلى أساس مرجعيات الحل السياسي وأهمها القرار 2254".

    ومن جانبه، أشاد دي مستورا "بالجهود المصرية الرامية إلى تسوية الأزمة في سوريا على الصعيدين السياسي والإنساني، وتطلعه لمزيد من التشاور والتنسيق مع مصر بشأن استحقاقات المرحلة المقبلة".

     

    الكلمات الدلالية:
    أخبار مفاوضات جنيف, اجتماع سوتشي الثلاثي, وزارة الخارجية المصرية, الأمم المتحدة, ستيفان دي ميستورا, سامح شكري, الرياض, سوريا, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    سديم الروح والقلب
    الكون أيضا لديه قلب
    الرئيس دونالد ترامب متناقض في تغريداته!
    ترامب... كتابة التغريدات أم إطلاق الصواريخ
    خط أنابيب الغاز التيار التركي
    خط أنابيب الغاز "التيار التركي": حقائق وأرقام
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك