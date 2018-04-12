الحكومة البريطانية تؤكد ضرورة ردع سوريا عن استخدام الأسلحة الكيماوية

واجتمعت تيريزا ماي مع كبار وزرائها لمناقشة هجوم وقع في دوما بالغوطة السورية يوم السبت وقال الوزراء عنه إن "من المرجح جدا" إن الرئيس السوري بشار الأسد مسؤول عنه، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وقال مكتب ماي في بيان "اتفق مجلس الوزراء على الحاجة لاتخاذ إجراء لرفع المعاناة الإنسانية وردع نظام الأسد عن أي استخدام للأسلحة الكيماوية في المستقبل".

وأضاف البيان "اتفق مجلس الوزراء على أن رئيسة الوزراء يجب أن تواصل العمل مع الحلفاء في الولايات المتحدة وفرنسا لتنسيق رد دولي".

وصرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس12 أبريل، بأن الأولوية هي عدم السماح بنشوب حرب في سوريا.

وقال نيبينزيا للصحفيين: "الأولوية الحالية — هي إبعاد خطر الحرب".

وأشار إلى أنه لا يستبعد أي خيارات لتطور الوضع حول سوريا.

وقال نيبينزيا: "الولايات المتحدة تعلم أننا [موجودين في سوريا] وأعول على أنه سيكون هناك حوار عبر قنوات خاصة من أجل منع أي تطور خطير للأوضاع".

وفي إجابة عن سؤال حول إمكانية نشوب حرب بين روسيا والولايات المتحدة، قال الدبلوماسي: "للأسف لا يمكننا استبعاد أي شيء، لأننا رأينا خطابات واشنطن وكانت عدائية جدا".