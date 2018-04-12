بالفيديو... سوريا الجمال تتعافى وتجترح الحياة

تشهد سوريا تحسنا ملحوظا في مؤشرات الاستقرار وخاصة بعد أن استعاد الجيش السوري الأمان والسيطرة على حلب وحمص ودير الزور وأخيرا الغوطة الشرقية، بالتوازي مع عودة الكثير من المهجرين إلى بيوتهم وإعادة إحياء الكثير من المناطق.

© Sputnik . Morad Saeed بعد أن استعادها الجيش السوري... دير الزور تعود للحياة وتنهض

وتعرف سوريا ذات المناخ المتوسطي بتراثها العريق وجمال طبيعتها الساحر، بالإضافة إلى تعاقب الكثير من الحضارات العريقة والكبيرة على الأرض السورية.

ونشرت وزارة السياحة السورية مؤخرا فيديو يظهر مشاهد من مناطق جميلة في محافظات سورية مختلفة في خطوة لتشجيع السياحة الداخلية والخارجية وإعادة الحياة إلى المجتمع السوري الذي بدأ باستعادة جزء من رونقه القديم.