رئيس مجلس النواب الليبي يتابع أخر المستجدات العسكرية مع المشير خليفة حفتر

أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بلحيق، في مدينة طبرق، شرق البلاد، أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح تواصل مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة بالقاسم حفتر، مساء اليوم الخميس 12أبريل/نيسان،2018، لمتابعة أخر مستجدات محاور القتال شرق ليبيا.

بنغازي — سبوتنيك . وأكد بلحيق في تصريح صحفي لوكالة "سبوتنيك": أن "القائد الأعلى للقوات المسلحة المستشار عقيلة صالح تواصل مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة بلقاسم حفتر مساء اليوم الخميس 12أبريل/نيسان وتابع معه آخر المستجدات العسكرية بمحاور القتال وغرفة العمليات العسكرية".

وأضاف، أن "المستشار عقيلة صالح حذر من الإشاعات والفتن التي يحاول البعض أشاعتها"، مؤكداً أن "العمل يسير على أفضل ما يرام في كافة وحدات القوات المسلحة وكافة غرف العمليات".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي أن "القائد الأعلى للقوات الليبية المسلحة والقائد العام للجيش الليبي يتابعون مع رؤساء الأركان وأمراء غرف العمليات بشكل متواصل سير العمل بها".

وتابع "نطمئن كافة أبناء الشعب الليبي فستظل وستبقى المؤسسة العسكرية هي صمام الأمان للوطن".