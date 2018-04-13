رئيس أركان الجيش الليبي ينفي صدور قرار بتكليفه بمهام المشير خليفة حفتر

نفى مدير المكتب الإعلامي للحاكم العسكري في مدينة المرج شرق البلاد مالك الشريف، الأنباء المتداولة حول صدور قرار بتكليف الفريق عبدالرازق الناظوري، رئيس الأركان العامة بمهام القائد العام للقوات المسلحة الليبية خلفا لقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

بنغازي — سبوتنيك. وأكد مدير المكتب الإعلامي للحاكم العسكري في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه أن "الفريق عبدالرازق الناظوري رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية الحاكم العسكري درنة ـ بن جواد، ينفى الأنباء المتداولة حول صدور قرار بتكليفه لمهام القائد العام للقوات المسلحة".

© Sputnik . Vladimir Astapkovitch رئيس مجلس النواب الليبي يتابع أخر المستجدات العسكرية مع المشير خليفة حفتر

ودعا الشريف "كافة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم الانجرار وراء الإشاعات والأخبار الكاذبة التي يقوم بترويجها الخونة وأعداء الوطن".

وفي وقت سابق، أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بلحيق، في مدينة طبرق، شرق البلاد، أن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح تواصل مع القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة بالقاسم حفتر، مساء اليوم الخميس 12أبريل/نيسان،2018، لمتابعة أخر مستجدات محاور القتال شرق ليبيا.

وأضاف، أن "المستشار عقيلة صالح حذر من الإشاعات والفتن التي يحاول البعض أشاعتها"، مؤكداً أن "العمل يسير على أفضل ما يرام في كافة وحدات القوات المسلحة وكافة غرف العمليات".

وتابع "نطمئن كافة أبناء الشعب الليبي فستظل وستبقى المؤسسة العسكرية هي صمام الأمان للوطن".