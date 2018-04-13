بعد قرار السودان بشأن حرب اليمن... محمد بن سلمان يتصل بالبشير

أجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الخميس، اتصالا هاتفيا مع الرئيس السوداني عمر البشير.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا)، اتفق بن سلمان والبشير خلال الاتصال على عقد اجتماع مشترك على هامش القمة العربية الـ29 التي تنطلق الأحد المقبل، بالعاصمة السعودية الرياض.

© REUTERS / Amir Levy محمد بن سلمان يكشف موقف السعودية من التدخل العسكري في سوريا

وأضافت الوكالة، "وذلك لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الأهتمام المشترك".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع السودانية، عن استمرار مشاركة قواتها ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في حرب اليمن.

وبحسب نواب حضروا جلسة مغلقة للبرلمان السوداني، منعت عنها التغطية الإعلامية، أكد وزير الدولة بالدفاع الفريق علي سالم، أن "مشاركة القوات المسلحة في حرب اليمن طبيعية وهذه ليست أول مرة تشارك فيها قوات سودانية بحرب خارج البلاد".

وفي السياق ذاته، أعلنت الرئاسة السودانية، الخميس، أن البشير سيتوجه، غدا السبت، إلى السعودية، مترأساً وفد بلاده المشارك في القمة العربية.