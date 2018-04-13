"تغريدة" ترامب وراء تأجيل الضربة الأمريكية لسوريا (فيديو)

قال اللواء المصري سمير فرج، مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، إنه لا توجد دولة في التاريخ يحتلها 5 دول بقوات عسكرية.

وأضاف فرج، خلال حواره مع فضائية "صدى البلد" المصرية، مساء الخميس، أن الموقف في سوريا صعب، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، كشف في تغريدة له على "تويتر" عن خططه لضرب سوريا.

وأوضح، أن "جميع المحللين الأمريكين استنكروا إعلان ترامب نيته ضرب سوريا، فضلا عن أن السوريين قاموا بتغيير جميع مواقعهم وأهدافهم، حيث كان من المخطط ضرب سوريا فجر اليوم، وتم تأجيل الضربة لكون الخطة تم تعديلها".

واعتبر أن تغريدة ترامب أجلت الضربة الأمريكية لسوريا؛ لكونها ضيعت المفاجئة على القوات الأمريكية، وجعلت السوريين يحركون مواقعهم.

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هدد بقصف سوريا بصواريخ حديثة وذكية، داعيا روسيا للاستعداد لصدها، والتوقف عن دعم الرئيس السوري بشار الأسد الذي وصفه بـ "الحيوان القاتل لشعبه".

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2018

وكشفت تقارير عن أن الأمريكيون عبروا عن غضبهم واستنكارهم لها (تغريدة ترامب)، معتبرين أنها خارجة عن إجراءات الأمن القومي، بالإضافة إلى كونها تكشف للأعداء الاستعدادات حول خطط الهجوم.