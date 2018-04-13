تفاصيل لقاء أبو الغيط والمبعوث الأممي إلى ليبيا على هامش القمة العربية

التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالأزمة في ليبيا غسان سلامة، على هامش اجتماعات القمة العربية الـ29، المنعقدة حاليا في المملكة العربية السعودية.

© REUTERS / HANI AMARA غسان سلامة: لا استقرار في ليبيا دون القضاء على نهب المال العام

وصرح محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن سلامة استعرض أهم نتائج الاتصالات النشطة، التي يقوم بها مع الفرقاء الليبيين والأطراف الدولية المعنية بالأزمة، بهدف تقريب وجهات النظر حول سبل التوصل إلى توافق يكفل إنهاء الأزمة ويحافظ على وحدة ليبيا ويسمح لكافة مؤسساتها بالعمل.

وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت توافر بعض المؤشرات الإيجابية على المستوى الأمني، وأيضا في إطار اتصالاته السياسية، تسمح بتحسين الأوضاع الميدانية والمناخ السياسي بشكل عام، رغم أن الأمر يستلزم استمرار المزيد من العمل والجهد المكثف من أجل تضييق الفجوة بين وجهات النظر بين بعض الأطراف الليبية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الأمين العام حرص من جانبه على إعادة التأكيد على موقف الجامعة العربية تجاه الأزمة في ليبيا ودعمها لعمل المبعوث الأممي، خاصة في ظل الأهمية الكبيرة التي توليها الجامعة لتحقيق تسوية متكاملة للأزمة الليبية وفي ضوء التداعيات السلبية الواسعة، التي ولدتها على مدار السنوات الأخيرة، ليس فقط داخل ليبيا وانما أيضاً على الصعيد الإقليمي وبالنسبة لدول الجوار على وجه الخصوص.

وأضاف أن الأولوية هي حقن دماء الشعب الليبي والحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها، منوها إلى أهمية استمرار التشاور والتعاون القائم بين المبعوث الأممي والمبعوث الخاص للأمين العام للجامعة العربية في هذا الصدد بما من شأنه إعطاء قوة دفع مشتركة قوية لجهود التسوية، في إطار الاتصالات التي يقوم بها كل منهما مع الفرقاء الليبين.

ولفت المتحدث الرسمي أن الأمين العام ناقش أيضا مع المبعوث الأممي التحضيرات الخاصة بالاجتماع المقبل للمجموعة الرباعية الدولية المعنية بالأزمة في ليبيا، التي تضم كلا من الجامعة العربية والأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي، المنتظر عقده نهاية الشهر الجاري في مقر الجامعة العربية بالقاهرة في إطار استمرار التنسيق والتشاور بين كبار مسئولي المنظمات الأربعة حول كيفية تنسيق جهودها لتحقيق التسوية المنشودة في ليبيا.



