الجيش الإسرائيلي يحذر الفلسطينيين في غزة

حذر الجيش الإسرائيلي سكان قطاع غزة مجددا من الاقتراب من السياج الأمني، مؤكدا أنه يتابع ماذا سيجري وسيتحرك وفق الحاجة لمنع اقتحام السياج أو المساس به.

القدس — سبوتنيك . وجاء في تغريدة للناطق العسكري، أفيخاي أدرعي: "‏نرى ونتابع ونتحرك وفق الحاجة لمنع اقتحام أو المساس بالسياج الأمني".

وأضاف أدرعي: "ليست لدينا مشكلة مع التظاهر والاحتجاج ولكن لدينا مشكلة مع مظاهر العنف‬ والإرهاب‬ على حدودنا مع قطاع‫ غزة‬. نجدد تحذيرنا ودعوتنا لسكان القطاع بعدم الاقتراب من السياج الأمني".‬

كما اتهم أدرعي "حركة حماس" وإيران بالوقوف وراء تنظيم المسيرات على الحدود مع قطاع غزة، قائلاً في بيان له "حماس وإيران تقفان وراء مسيرة الفوضى وأعمال الشغب العنيفة على الحدود مع إسرائيل".

وأصيب ثلاثة شبان فلسطينيين حتى هذه اللحظة برصاص الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عقب خروج للمسيرات على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة، ضمن فعاليات مسيرات "العودة الكبرى"، التي انطلقت 30 آذار/ مارس الماضي، وتستمر للأسبوع الثالث على التوالي.