الجبوري: العراق وقع خلال مرحلة التغيير في فخ التهديم ونحذر من الإحجام عن الذهاب للانتخابات

أعلن رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، اليوم الجمعة، أن العراق وقع خلال كل مراحل التغيير السابقة في فخ التهديم الكامل لكل ما سبق، والبدء من الصفر في كل مرحلة.

© Sputnik . Sergey Mamontov الجبوري يجدد رفضه لوجود "العمال الكردستاني" على أرض العراق

بغداد — سبوتنيك . وقال الجبوري خلال كلمة بمناسبة الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقبلة، بأنه: "وبسبب هذه النهج الذي كان دائما يسعى لاجتثاث المرحلة السابقة بكل تفاصيلها ومحاولة التأسيس على نحو ومزاج جديد ينسجم مع السلطة وتوجهاتها، على حساب الدولة ومستقبلها، ضيع العراق من عمره وأمواله وجهوده الكثير، وهو ما أخر العراق كثيرا واسهم في تراجعه على مدى العقود المنصرمة".

ودعا الجبوري العراقيين لتغيير الواقع من خلال المشاركة الفاعلة في الانتخابات، قائلا: " إنها فرصتكم التاريخية لتحميل أمانتكم لمن يستحق من أبنائكم، لاستكمال مراحل خروج العراق من أزمته بعد النجاح الكبير في النصر على الإرهاب والانفتاح على العالم، فلا تضيعوا هذه الفرصة من أيديكم من خلال الإحجام عن الذهاب إلى الانتخابات".

كما خاطب رئيس البرلمان العراقي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بالقول "ضعوا نصب أعينكم مسؤوليتكم أمام الله والتاريخ والعراق والشعب وأمام أمانتكم التي وكلت لكم تحت القسم، وحافظوا على هذه المسؤولية وأتيحوا الفرصة للجميع أن يمارس حقه وابذلوا جهدكم في فتح مراكز اقتراع للنازحين".

يذكر أن الحكومة العراقية حددت الـ12 من شهر أيار /مايو 2018، موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.