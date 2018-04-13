الجبوري: العراق وقع خلال مرحلة التغيير في فخ التهديم ونحذر من الإحجام عن الذهاب للانتخابات

ودعا الجبوري العراقيين لتغيير الواقع من خلال المشاركة الفاعلة في الانتخابات، قائلا: " إنها فرصتكم التاريخية لتحميل أمانتكم لمن يستحق من أبنائكم، لاستكمال مراحل خروج العراق من أزمته بعد النجاح الكبير في النصر على الإرهاب والانفتاح على العالم، فلا تضيعوا هذه الفرصة من أيديكم من خلال الإحجام عن الذهاب إلى الانتخابات".
كما خاطب رئيس البرلمان العراقي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بالقول "ضعوا نصب أعينكم مسؤوليتكم أمام الله والتاريخ والعراق والشعب وأمام أمانتكم التي وكلت لكم تحت القسم، وحافظوا على هذه المسؤولية وأتيحوا الفرصة للجميع أن يمارس حقه وابذلوا جهدكم في فتح مراكز اقتراع للنازحين".
يذكر أن الحكومة العراقية حددت الـ12 من شهر أيار /مايو 2018، موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة.
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