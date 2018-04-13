إصابة 112فلسطينيا بينهم 10 مسعفين في جمعة "حرق العلم الإسرائيلي"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة 13 أبريل/ نيسان، إصابة 112 شخصا، بينهم مسعفين، على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأشارت إلى أن جنود الجيش الإسرائيلي أطلقوا النار قنابل الغاز صوب عشرات الآلاف من الفلسطينيين، الذين وصلوا للمشاركة في المسيرات.

ونقلت عن أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة، أن 112 شخصا أصيبوا بالرصاص الحي واستنشاق الغاز، من بينهم 10 من الطواقم الطبية شرق خان يونس حتى الساعة الثالثة عصرا.

وكان آلاف الفلسطينيين خرجوا، منذ 30 مارس/ آذار، في مظاهرات باتجاه الحدود الإسرائيلية للمشاركة في ما سمي بـ"مسيرة العودة"، التي دعت لها الفصائل الفلسطينية المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي1948.

ونصبت اللجنة الوطنية لـ"مسيرة العودة" خياما على طول حدود قطاع غزة على بعد 700 مترا من السياج الحدودي الفاصل مع الجيش الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع إحياء ذكرى "يوم الأرض" الفلسطيني.

وسقط خلال الاحتجاجات العشرات من القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، فيما أصيب الآلاف، بالرصاص الحي والمطاطي واختناقات بالغاز. وحملت الجمعة الماضية اسم "جمعة الكوشوك"، حيث أحرق الفلسطينيون إطارات السيارات للتشويش على جنود الجيش الإسرائيلي.