السبسي يستعرض مواقف تونس من القضايا العربية وعلى رأسها ليبيا

يشارك رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، يوم الأحد 15 أبريل/ نيسان 2018، في الدورة التاسعة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستنعقد بالظهران في المملكة العربية السعودية.

© Sputnik . Mustafa Alkilany السبسي: الدولة مطالبة بخلق فرص عمل وعلى الحكومة توظيف الآلاف

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، حصلت " سبوتنيك " على نسخة منه يلقي رئيس الدولة، بهذه المناسبة، كلمة تتضمن بالخصوص مواقف تونس من أهمّ القضايا العربية ومبادرتها لحل الأزمة في ليبيا ورؤيتها لتطوير آليات العمل العربي المشترك، ودعوتها لتعزيز قيم التضامن والتآزر بين الدول العربية لانتشال المنطقة من أزماتها وتحصينها إزاء ما يهددها من مخاطر التصدع والإرهاب والعنف.

كما يلتقي السبسي على هامش هذه القمة، عددا من أشقائه من قادة الدول العربية.

ويتضمّن مشروع جدول أعمال هذه الدورة ثمانية عشر (18) بندا تتمحور أغلبها حول القضايا السياسية والاقتصادية المتعلقة بالخصوص بمتابعة تطورات القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجدات الأوضاع في كلّ من ليبيا وسوريا واليمن، ودعم السلام والتنمية في جمهورية السودان، وصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب والعلاقات الإيرانية العربية وتطوير العمل العربي المشترك في جانبه الاقتصادي والاجتماعي.