حمد بن جاسم ينشر ثلاثة احتمالات لتطور الوضع في سوريا

تطرق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري السابق، إلى الوضع القائم في سوريا، عبر سلسلة من التغريدات على حسابه الشخصي في موقع "تويتر".

وتساءل ابن جاسم: "ما يدور الآن بين القوى الكبرى حول سوريا هل هو للسياسة الداخلية لهذه الدول بسبب مصاعب سياسية داخلية، أم هي ضربة خاطفة لرفع العتب، أم هي بالفعل محاولة لإنقاذ الشعب السوري من هذا النظام الذي أسرف وأمعن في القتل والتهجير دون حساب ودون رقيب".

١-ما يدور الان بين القوى الكبرى حول سوريا هل هو للسياسة الداخلية لهذه الدول بسبب مصاعب سياسية داخلية ام هي ضربة خاطفة لرفع العتب ام هي فعلا إنقاذ للشعب السوري من هذا النظام الذي أسرف وأمعن في القتل والتهجير دون حساب ودون رقيب. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) April 12, 2018

وأضاف في تغريدة أخرى: "أتمنى أن تكون خطة لتغيير الحال والوضع في سوريا وليس كما هو الحال في الاحتمالين الأوليين".

٢-أتمنى ان تكون خطة لتغيير الحال والوضع في سوريا وليس الاحتمالين الاوليين. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) April 12, 2018

وقالت وسائل إعلام أمريكية وبريطانية إن وزارة الدفاع الأمريكية قررت نشر أكبر أسطول بحري وجوي استعدادا لتوجيه ضربة عسكرية كبيرة تستهدف حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وتقف المدمرة الأمريكية "يو إس إس دونالد كوك"، المحملة بقرابة 60 صاروخا من طراز "توماهوك"، على أهبة الاستعداد في مياه البحر المتوسط، فضلا عن ثلاث مدمرات أخريات، فيما أبحرت حاملة الطائرات العملاقة "يو إس إس هاري إس ترومان" يوم الأربعاء من ولاية فيرجينيا في طريقها إلى المنطقة، محملة بنحو 90 طائرة حربية، وخمس سفن حربية، وصورايخ توماهوك، التي تعد من أفضل وأكثر الأسلحة فعالية ودقة في الترسانة الصاروخية الأمريكية.

كما غادرت عدة طائرات من طراز "بي-2 ستيلث" (الشبح المخادعة لأجهزة الرادار) ولاية ميزوري، محملة بقنابل عالية الدقة وصواريخ "توماهوك".