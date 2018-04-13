مصورة مصرية تفوز بالجائزة الأولى في مسابقة "الصحافة العالمية"

فازت المصورة المصرية، هبة خميس، بالجائزة الأولى في مسابقة "world press photo"، التي أعلنت نتائجها، اليوم الجمعة 13 أبريل/ نيسان، في العاصمة الهولندية أمستردام.

وحصلت المصورة المصرية الشابة (30 عاما) على المركز الأول في فئة القصص المصورة، الخاصة بالقضايا المعاصرة، وذلك عن قصتها التي حملت عنوان "الجمال الممنوع" عن عادة "كي الثدي" المنتشرة في الكاميرون.

ونشرت هبة خميس، على حسابها الشخصي على "فيسبوك"، الخطاب الذي ألقته بعد استلام الجائزة، وجاء فيه "بالتأكيد سعيدة جدا أن أكون معكم في هذا المكان وأن استلم الجائزة الأولى"، مشيرة إلى أن الجائزة تعتبر حلم العديد من المصورين حول العالم.

وأهدت المصورة الشابة الجائزة لروح والدها، الذي توفي قبل عام من إعلان نتائج المسابقة.

وتتناول قصة "الجمال الممنوع"، التي حازت على المركز الأول في المسابقة، عادة "كي الثدي" المنتشرة في الكاميرون، حيث يقوم السكان بكي أثداء الفتيات خوفا عليهن من الاغتصاب أو الاختطاف للعمل في مجال تجارة الجنس.

وكانت إدارة المسابقة قد أعلنت وصول هبة خميس إلى القائمة القصيرة للمرشحين لنيل الجائزة، في منتصف فبراير/ شباط الماضي.