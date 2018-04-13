صحيفة تنشر خطابا سريا "قاسيا" يكشف نوايا ترامب

© Sputnik . ketlin okc صحيفة أمريكية: أسباب تباطؤ التحرك العسكري وتردد ترامب في ضرب سوريا

ووجه عريقات كلمات غاضبة بحق ترامب، قال فيها: "يبدو أن ترامب تحول إلى المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإسرائيلية، مثله مثل مبعوثه لعملية السلام جيسون غرينبلات".

وقالت الصحيفة إنها حصلت على تلك الرسائل من أحد الدبلوماسيين الأجانب الموجودين في رام الله، الذين أرسلت لهم يوم الخميس.

ودعا عريقات في تلك الرسائل إلى ضرورة أن يقف المجتمع الدولي بجانب فلسطين في الأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى والمحكمة الجنائية الدولية، وفتح تحقيق في جرائم إسرائيلية مستمرة ضد فلسطين والشعب الفلسطيني.

In harsh letter, Palestinians blast Trump envoy for 'turning into Israel's spokesman' https://t.co/j8dUM5WF89 — Haaretz.com (@haaretzcom) April 13, 2018

نوايا ترامب

وقال عريقات في رسائله، "وضحت للجميع نوايا ترامب، فواشنطن لم تعد وسيطا نزيها في عملية السلام، ومن الواضح أنهم لا يعتبرون أن حياة الفلسطينيين والإسرائيليين سواء في القيمة، ولا يمكنهم الإعلان أو التوصل إلى أي خطة قريبة نحو سلام عادل ودائم".

وأضاف "بالأحرى، يمكن أن نقول إن إدارة ترامب تبني مواقفها بناء على موقف تل أبيب".

وقالت الصحيفة المذكورة إن مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية، أكد لها صحة تلك الرسائل، لأنه كان متواجدا وقت كتابتها، وأنها كانت موجهة بشكل خاص للدبلوماسيين الأوروبيين.

وقال المسؤول:

"أسمعونا كثيرا كلمات من قبل، انتظروا خطة ترامب للعودة إلى المفاوضات، ولكن بعد كل ما يحدث لا يوجد شيء يمكن أن ننتظره".