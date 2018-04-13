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    القضاء على نحو 65 ألف مسلح في سوريا

    مدير مركز "الارتكاز الإعلامي" في بيروت: لبنان مجمع على رفض أي اعتداء على سوريا

    © AP Photo / Asmaa Waguih
    العالم العربي
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    الموضوع:
    التصعيد السياسي والعسكري بين موسكو وواشنطن حول سوريا (2) (20)
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    قال مدير مركز "الارتكاز الإعلامي" في بيروت، سالم زهران، إن "الموقف الشعبي والرسمي شبه جامع على رفض الضربة العسكرية على سوريا، وذلك في "سابقة لبنانية في ظل الانقسامات الداخلية الحادة".

    الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي في مجلس الأمن، نيويورك، الولايات المتحدة 13 أبريل/ نيسان 2018
    © REUTERS /
    مندوبة أمريكا في مجلس الأمن: لا يجب الاستعجال بقرارات الرد بشأن سوريا
    وأشار زهران، في تصريحات لـ" سبوتنيك"، إلى أن "الحكومة أصدرت بيانا قالت فيه إنها ترفض أن تستخدم إسرائيل أو أي جهة معادية أجواءها الإقليمية أو مياهها الإقليمية لضرب دولة عربية وتحديدا سوريا".

    وتابع: "هذا الموقف شرع له الطريق رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي قال إنه يرفض مسألة النأي بالنفس في قضية الاعتداء على سوريا"، لافتا إلى أن موقف الحريري لم يكن بتلك الحدة داخل مجلس الوزراء والدليل هو موقف الحكومة الرافض لاستخدام أجواء لبنان الإقليمية.

    وذكر مدير مركز "الارتكاز الإعلامي" في بيروت أن لبنان تلقى رسالة واضحة تفيد بأنه "إذا أطلقت أمريكا صاروخا، مستخدمة الفضاء اللبناني دون أي موقف من الحكومة اللبنانية سوف تطلق الصواريخ السورية ويلتقيان مع بعضهما فوق الأرض اللبنانية وهذا كان سببا إضافيا في هذا الموقف الجامع".  

    وتابع "أمريكا ليست بحاجة، بالمعنى العسكري، لاستخدام الأجواء اللبنانية فهم يستطيعون أن يطلقوا صواريخهم من مسافات بعيدة جدا في أعماق البحار"، مضيفا "ربما الإسرائيليون قد ينتهكون الأجواء اللبنانية كما يفعلون كل يوم لكن هذه المرة الانتهاك لن يمر مرور الكرام بل إن مضادات الطائرات في الجيش اللبناني سوف تطلق على الطائرات الإسرائيلية".

     وأوضح أن "حزب الله داخل الأراضي السورية وسيقاتل كتفا بكتف إلى جانب أصدقائه السوريين والإيرانيين والروس، وفي الساعات المقبلة ستكون هناك كلمة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وسيحدد الموقف بالضبط".

    وعن تواجد بوارج حربية أمريكية بالقرب من ميناء صيدا اللبناني، قال زهران، "في العين المنظورة هذا ليس صحيحا، حتى في الرادارات المدنية لا يوجد، لكن هناك حركة نقل للعسكرية البحرية الأمريكية علنية في البحر الأبيض المتوسط وبرأيي هذه العملية تجعل هذه الضربة أقرب إلى الاستعراض منها إلى الفعل".

    الموضوع:
    التصعيد السياسي والعسكري بين موسكو وواشنطن حول سوريا (2) (20)

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري, نبيه بري, لبنان, إسرائيل, سوريا
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