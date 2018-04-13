الجعفري: الحشود العسكرية الغربية شرقي المتوسط تستهدف الدولة السورية التي تحارب الإرهاب

وأكد الجعفري أنه " بعد فشل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وأدواتهم في المنطقة بتحقيق أهدافهم في سوريا، نراها تطلق تغريدات وتتباهى بلطف وذكاء وحداثة صواريخها في تحد للشرعية الدولية من على منبر مجلس الأمن.
وأضاف الجعفري، " البعض من المتهورين يدفعون العلاقات الدولية إلى شفير الهاوية وذلك استنادا إلى شريط فيديو زائف، أعدته مجموعة الخوذ البيضاء الإرهابية، بتعليمات من أجهزة الاستخبارات الغربية".
وأردف الجعفري " من المفترض أن يكون مجلس الأمن الجهاز المسؤول عن صون السلم والأمن الدوليين هو الذي يتصدى لمحاولات فرض شريعة الغاب وقانون القوة".
وأضاف "إذا فكرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أنها قادرة على مهاجمتنا فسنتصدى لها ولن نسمح لأحد بأن يعتدي على سيادتنا".
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