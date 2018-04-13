وزير خارجية البحرين: لا مكان لقطر في قمة الدمام

هاجم خالد بن أحمد آل خليفة، وزير خارجية البحرين، اليوم الجمعة 13 أبريل/ نيسان، مشاركة قطر في القمة العربية الـ29 في مدينة الدمام السعودية.

© AFP 2018 / KHALIL MAZRAAWI محلل سعودي: هكذا تستقبل السعودية الوفد القطري في القمة العربية

وقال وزير الخارجية البحريني ، في تغريدات عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "قطر لا مكان لها ولا دور لها في القمة، وتمثيلها بأي شكل لا يخدم الأمن القومي العربي".

وتابع "الهجمة الإعلامية على قمة الظهران، وإساءاتهم المتواصلة إلى اليوم لخادم الحرمين الشريفين، تؤكد أن قطر لا مكان لها".

الهجمة الإعلامية القطرية على قمة الظهران و إساءاتهم المتواصلة الى اليوم لخادم الحرمين الشريفين تؤكد ان قطر لا مكان و لا دور لها في القمة و تمثيلها بأي شكل لا يخدم الأمن القومي العربي — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) April 13, 2018

ومضى " القمة العربية بالظهران، سترسل الرسالة الصحيحة الواضحة للجميع، أننا ننتهج العزم في البناء و التنمية و الخير للجميع، وأننا ننتهج الحزم مع أي عدو يستهدف الأمن القومي العربي، و سنصل بإذن الله مهما كانت المدة و المسافة حفظ الله صاحب الحزم و العزم".

واختتم المسؤول البحريني

"الكل متفائل بالقمة العربية بالظهران ونتائجها المتوقعة لصالح الأمن القومي العربي، ولا يهاجمها إلا من باع نفسه للأعداء بثمن بخس جدا جدا".

وكانت قطر قد أعلنت أنها ستحضر قمة الدمام، وسيشارك فيها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، رغم أزمتها مع دول المقاطعة "السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر" ومقاطعتها دبلوماسيا وسياسيا، بسبب اتهامات تتعلق بدعم الدوحة للإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول.