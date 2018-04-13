مقتل شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شرقي غزة

© REUTERS / Mussa Qawasma مواقع إسرائيلية تنشر عبارة "القدس عاصمة فلسطين" بعد اختراقها وكالة الأنباء وفا.

وأصيب شابان بالرصاص الحي والمطاطي والعشرات بالاختناق في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي جنوب محافظة نابلس اليوم الجمعة.

ونقل العشرات إلى مستشفى سلفيت الحكومي لتلقي العلاج.

وكان آلاف الفلسطينيين قد خرجوا منذ 30 مارس/ آذار في مظاهرات باتجاه الحدود الإسرائيلية للمشاركة في "مسيرة العودة"، التي دعت لها الفصائل الفلسطينية المختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة وأراضي 1948.

ونصبت اللجنة الوطنية لـ"مسيرة العودة" خياما على طول حدود قطاع غزة على بعد 700 متر من السياج الحدودي الفاصل مع الجيش الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع إحياء ذكرى "يوم الأرض" الفلسطيني.

وسقط خلال الاحتجاجات العشرات من القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، فيما أصيب الآلاف، بالرصاص الحي والمطاطي واختناقات بالغاز، وحملت الجمعة الماضية اسم "جمعة الكوتشوك"، حيث أحرق الفلسطينيون إطارات السيارات للتشويش على جنود الجيش الإسرائيلي.