خروج أكثر من 63500 مسلح وعائلاتهم من الغوطة منذ بداية العملية الإنسانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أكثر من 63500 مسلح وأفراد عائلاتهم، خرجوا من منطقة الغوطة الشرقية منذ بداية العملية الإنسانية.

© REUTERS / OMAR SANADIKI الدفاع الروسية: خروج أكثر من 3500 مسلح وعائلاتهم من الغوطة الشرقية خلال الـ 24 ساعة

موسكو — سبوتنيك . وبحسب قائد مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري يفتوشينكو، فإن "مركز المصالحة الروسي يستكمل أعمال إخراج ما تبقى من المتطرفين من تنظيم "جيش الإسلام" وأفراد عائلاتهم عبر الممر الإنساني في منطقة مخيم الوافدين…وخلال آخر 24 ساعة خرج عبر الممر الإنساني 3508 مسلحين مع أفراد عائلاتهم".

وتابع: "منذ بداية العملية الإنسانية خرج من الغوطة الشرقية بمساعدة مركز المصالحة الروسي 63560 مسلحا وأفراد عائلاتهم".

ولفت قائد المركز إلى أن الحياة في الغوطة الشرقية بدأت تعود إلى مجراها الطبيعي، وتوقفت الأعمال القتالية في مدينة الدوما، وقد عاد 410 من السكان المحليين إلى منازلهم. ومع ذلك ، وعلى الرغم من إقامة نظام وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، فإن مركز التنسيق المشترك بين إيران وروسيا وتركيا قد سجل خلال الساعات الـ24 الماضية حالات انتهاك نظام وقف إطلاق النار في محافظات إدلب واللاذقية وحماة ودرعا.