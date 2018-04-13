مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا يتصل هاتفيا بحفتر

أجرى غسان سلامة، المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا، اتصالا هاتفيا اليوم الجمعة 13 أبريل/نيسان، بالمشير خليفة حفتر حيث تطرقا إلى البحث في الأوضاع العامة في البلاد و التطورات السياسية المستجدة على الساحة الليبية.

وأعلنت الصفحة الرسمية لبعث الأمم المتحدة في ليبيا نبأ الاتصال الهاتفي الذي جرى بين سلامة وحفتر، ليقطع بذلك الطريق على الإشاعات التي انتشرت حول وفاة المشير حفتر، وقالت البعثة في تغريدة لها:

جرى اتصال هاتفي اليوم بين الممثل الخاص للأمين العام في #ليبيا #غسان_سلامة و المشير خليفة #حفتر حيث تطرقا الى البحث في الأوضاع العامة في البلاد و التطورات السياسية المستجدة على الساحة الليبية — UNSMIL (@UNSMILibya) April 13, 2018

في السياق ذاته، نفى الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي العميد أحمد المسماري، اليوم الجمعة 13 أبريل/ نيسان، كل الأخبار المتداولة حول وفاة القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وأشار المسماري في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إلى أن كل الأخبار المتداولة في الصحف العربية والعالمية ومواقع التواصل الاجتماعي عارية من الصحة.

وقال المسماري: "كل ما يتم تداوله من أخبار على الصحف العربية والعالمية ومواقع التواصل عنوفاة حفتر لا أساس لها من الصحة".

وأضاف قائلا "القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر سوف يرد على كل الشائعات وسيطمئن الجميع عن حالته الصحية".

وكانت وسائل إعلام قد تداولت أنباء غير مؤكدةعن وفاة حفتر إثر تعرضه لجلطة دماغية في مستشفى بالعاصمة الفرنسية باريس.