إطلاق صاروخ غراد على مطار حلب الدولي من قبل الجماعات المسلحة

صرح مصدر أمني في مطار حلب السوري لوكالة "سبوتنيك" بأن الجماعات المسلحة في خان طومان أطلقت صاروخ غراد على المطار، مساء اليوم الجمعة 13 أبريل/نيسان، مشيرا إلى احتمال وقوع أضرار مادية طفيفة.

دمشق — سبوتنيك. وأفاد المصدر بأن مسلحي جبهة النصرة في خان طومان جنوب حلب أطلقوا عدة صواريخ غراد سقط أحدها على مطار حلب الدولي وتسبب بوقوع أضرار مادية طفيفة، مضيفا أن "الصواريخ الأخرى سقطت في مناطق خالية بمحيط المطار ولم تسفر عن وقوع أية أضرار".

في سياق آخر، قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، إن إعادة الإعمار في سوريا تعيقها "العقوبات الأمريكية والأوروبية".

وأكدت الوزارة في بيان لها أن إعادة الإعمار في المناطق المحررة من الإرهابيين في سوريا تشكل "تحد كبير".

وأضافت الوزارة أن العقوبات الأمريكية والأوروبية تشكل تحد كبير من "عمل شركاء أمميين محتملين في المجال الإنساني".

وقالت الوزارة في البيان:" في الظروف التي تعود فيها المناطق السكنية في الغوطة الشرقية إلى الحياة الطبيعية بعد تحريرها من الإرهابيين، عندما يكون المدنيون مستعدين للعودة إلى منازلهم دون خوف، فإنه يتطلب جهود مكثفة لاستعادة القطاع السكني والبنية التحتية والمرافق".