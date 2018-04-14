79 حافلة تغادر دوما تقل الدفعة قبل الأخيرة من "جيش الإسلام"

أفاد مصدر أمني لمراسل "سبوتنيك"، بأن " 79 حافلة غادرت دوما باتجاه جرابلس بريف حلب تقل الدفعة قبل الأخيرة من مسلحي جيش الإسلام.

© AP Photo / Matt Dunham ماتيس: البنتاغون لا يملك أدلة على استخدام السارين أو الكلور في دوما

دمشق — سبوتنيك . وقال المصدر الأمني:

إن 4008 أشخاص غادروا دوما عبر معبر مخيم الوافدين باتجاه جرابلس بريف حلب في الدفعة قبل الأخيرة لمسلحي جيش الإسلام وعائلاتهم.

وتضمنت هذه الدفعة بحسب المصدر "1481 مسلحا 1577 طفلا و 950 امرأة من عائلات المسلحين"، وكشف المصدر إن "عددا من قياديي جيش الإسلام غادروا دوما باتجاه جرابلس ضمن القافلة ذاتها بسياراتهم الشخصية".

وأشار المصدر إلى دخول 30 حافلة فارغة إلى مدينة دوما لتخرج صباح الغد محملة بالدفعة الأخيرة لمسلحي جيش الإسلام وعائلاتهم ولتعلن بعد ذلك دوما مدينة خالية من السلاح والمسلحين".

وأضاف المصدر الأمني، إن "عناصر الشرطة العسكرية الروسية وقوات حفظ النظام السورية ستدخل إلى دوما غدا إضافة إلى دخول عدد من الجرافات لفتح الطرقات وإزالة السواتر الترابية منها"، وذكر المصدر، إن "3500 مسلحا من جيش الإسلام رفضوا مغادرة المدينة وطلبوا تسوية أوضاعهم ".